Matériel obligatoire- 2024-2025

Uniforme Vert (Castors, Louvettes et Louveteaux) item
Uniforme Vert (Castors, Louvettes et Louveteaux)
CA$52
Détails des grandeurs: 8- *Information manquante sur le site de la boutique scoute* 10 – Épaule : 29.5cm / Manche : 48.5cm / Taille : 38cm / Hauteur : 58cm / Poignet : 10cm 2TP – Épaule : 32cm / Manche : 50.5cm / Taille : 41cm / Hauteur : 60cm / Poignet : 10cm TP – Épaule : 38cm / Manche ; 55 / Taille : 45cm / Hauteur : 62cm / Poignet : 11cm P – Épaule : 40cm / Manche : 61cm / Taille : 49cm / Hauteur : 64.5cm / Poignet : 11cm M – Épaule : 42.5cm / Manche : 64cm / Taille : 52cm / Hauteur : 69cm / Poignet : 12cm G – Épaule : 45cm / Manche : 66cm / Taille : 57cm / Hauteur : 72cm / Poignet : 12cm TG – Épaule : 46.5cm / Manche : 68cm / Taille : 61cm / Hauteur : 73cm / Poignet : 14cm - Boutique Scouts du Canada
Uniforme Rouge FEMME (Éclaireuses et Pionnières) item
Uniforme Rouge FEMME (Éclaireuses et Pionnières)
CA$64
Détails des grandeurs pour FEMME: TP – Épaule : 38cm / Manche : 62cm / Taille : 41cm / Hauteur : 63cm / Poignet : 10cm P – Épaule : 34cm / Manche : 63cm / Taille : 45.5cm / Hauteur : 65.5cm / Poignet : 10cm M – Épaule : 37cm / Manche : 66cm / Taille : 49cm / Hauteur : 67cm / Poignet : 10.5cm G – Épaule : 40cm / Manche : 65.5cm / Taille : 53cm / Hauteur : 70cm / Poignet : 10.5cm TG – Épaule : 40.5cm / Manche : 66cm / Taille : 57cm / Hauteur : 72cm / Poignet : 11cm 2TG – Épaule : 43cm / Manche ; 67cm / Taille : 62cm / Hauteur : 74cm / Poignet : 12cm 3TG – Épaule : 45cm / Manche ; 69cm / Taille : 65cm / Hauteur : 76cm / Poignet : 13cm 4TG – *Information manquante sur le site de la boutique scoute* - Boutique Scoute du Canada
Uniforme Rouge HOMME (Élaireurs et Pionniers) item
Uniforme Rouge HOMME (Élaireurs et Pionniers)
CA$64
Détail des grandeurs pour HOMME: TP – Épaule : 37cm / Manche : 56cm / Taille : 41cm / Hauteur : 62cm / Poignet : 11cm P – Épaule : 40cm / Manche : 62cm / Taille : 48.5cm / Hauteur : 66cm / Poignet : 11cm M – Épaule : 43.5cm / Manche : 67cm / Taille : 53cm / Hauteur : 70.5cm / Poignet : 12.5cm G – Épaule : 45cm / Manche : 68cm / Taille : 57cm / Hauteur : 72.5cm / Poignet : 12.5cm TG – Épaule : 48cm / Manche ; 68cm / Taille : 60cm / Hauteur : 74cm / Poignet : 13.5cm 2TG – *Information manquante sur le site de la boutique scoute* 3TG – *Information manquante sur le site de la boutique scoute* 4TG – *Information manquante sur le site de la boutique scoute* - Boutique Scouts du Canada
Uniforme Bleu FEMME (Routiers) item
Uniforme Bleu FEMME (Routiers)
CA$64
Détails des grandeurs FEMME: P – Épaule : 38cm / Manche : 63cm / Taille : 45cm / Hauteur : 65cm / Poignet : 10cm M – Épaule : 36,5cm / Manche : 64cm / Taille : 48cm / Hauteur : 68cm / Poignet : 10cm G – *Information manquante sur le site de la boutique scoute* TG – Épaule : 41cm / Manche ; 66 / Taille : 55cm / Hauteur : 72cm / Poignet : 11cm 2TG – Épaule : 43cm / Manche : 67.5cm / Taille : 62cm / Hauteur : 73cm / Poignet : 11.5cm 3TG – Épaule : 47cm / Manche : 67.5cm / Taille : 66cm / Hauteur : 75cm / Poignet : 12.5cm 4TG – *Information manquante sur le site de la boutique scoute* 5TG – *Information manquante sur le site de la boutique scoute* - Boutique Scouts du Canada
Uniforme Bleu HOMME (Routiers) item
Uniforme Bleu HOMME (Routiers)
CA$64
Détails des grandeurs pour HOMME: P – Épaule : 41cm / Manche : 61.5cm / Taille : 49cm / Hauteur : 66cm / Poignet : 11cm M – Épaule : 42.5cm / Manche : 65.5cm / Taille : 52.5cm / Hauteur : 71cm / Poignet : 12cm G – Épaule : 46cm / Manche ; 68 / Taille : 66cm / Hauteur : 74cm / Poignet : 13cm TG – Épaule : 47cm / Manche : 69cm / Taille : 60cm / Hauteur : 75cm / Poignet : 13.5cm 2TG – Épaule : 50cm / Manche : 68cm / Taille : 65cm / Hauteur : 76cm / Poignet : 14cm 3TG – Épaule : 53cm / Manche : 68cm / Taille : 70cm / Hauteur : 81cm / Poignet : 14cm 4TG – *Information manquante sur le site de la boutique scoute* 5TG – *Information manquante sur le site de la boutique scoute* - Boutique Scouts du Canada
Rossignol item
Rossignol
CA$20
Le Rossignol est obligatoire pour tous les jeunes du groupe. Ce cahier regroupe tous les chants et les bans que le groupe chante durant plusieurs occasions.
Mon odyssée Castor item
Mon odyssée Castor
CA$20
Ce cahier accompagne les Castors dans leur progression personnelle. Il aide les jeunes à choisir leurs défis et découvrir des jeux avec les personnages, tout en permettant à l’équipe d’animation et aux parents de suivre leurs avancées. - Boutique Scouts du Canada
Nathoo (Louvettes et Louveteaux) item
Nathoo (Louvettes et Louveteaux)
CA$20
Ce Carnet est indispensable à tout louveteau qui suit la pédagogie de 1969. il permet de suivre l’évolution du jeune au fur et à mesure des années louveteaux. À l’intérieur de ce carnet se trouve des jeux, des histoires, des activités qui aideront le jeune à faire de son mieux pour vivre comme un vrai louveteau. - Boutique Scouts du Canada

common:zeffyTipDisclaimerTicketing