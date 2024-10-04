Matériel obligatoire- 2024-2025

Détails des grandeurs pour FEMME: TP – Épaule : 38cm / Manche : 62cm / Taille : 41cm / Hauteur : 63cm / Poignet : 10cm P – Épaule : 34cm / Manche : 63cm / Taille : 45.5cm / Hauteur : 65.5cm / Poignet : 10cm M – Épaule : 37cm / Manche : 66cm / Taille : 49cm / Hauteur : 67cm / Poignet : 10.5cm G – Épaule : 40cm / Manche : 65.5cm / Taille : 53cm / Hauteur : 70cm / Poignet : 10.5cm TG – Épaule : 40.5cm / Manche : 66cm / Taille : 57cm / Hauteur : 72cm / Poignet : 11cm 2TG – Épaule : 43cm / Manche ; 67cm / Taille : 62cm / Hauteur : 74cm / Poignet : 12cm 3TG – Épaule : 45cm / Manche ; 69cm / Taille : 65cm / Hauteur : 76cm / Poignet : 13cm 4TG – *Information manquante sur le site de la boutique scoute* - Boutique Scoute du Canada

