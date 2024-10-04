Matériel obligatoire- 2024-2025

Détail des grandeurs pour HOMME:
TP – Épaule : 37cm / Manche : 56cm / Taille : 41cm / Hauteur : 62cm / Poignet : 11cm
P – Épaule : 40cm / Manche : 62cm / Taille : 48.5cm / Hauteur : 66cm / Poignet : 11cm
M – Épaule : 43.5cm / Manche : 67cm / Taille : 53cm / Hauteur : 70.5cm / Poignet : 12.5cm
G – Épaule : 45cm / Manche : 68cm / Taille : 57cm / Hauteur : 72.5cm / Poignet : 12.5cm
TG – Épaule : 48cm / Manche ; 68cm / Taille : 60cm / Hauteur : 74cm / Poignet : 13.5cm
2TG – *Information manquante sur le site de la boutique scoute*
3TG – *Information manquante sur le site de la boutique scoute*
4TG – *Information manquante sur le site de la boutique scoute*
- Boutique Scouts du Canada
Uniforme Bleu FEMME (Routiers)
CA$64
Détails des grandeurs FEMME:
P – Épaule : 38cm / Manche : 63cm / Taille : 45cm / Hauteur : 65cm / Poignet : 10cm
M – Épaule : 36,5cm / Manche : 64cm / Taille : 48cm / Hauteur : 68cm / Poignet : 10cm
G – *Information manquante sur le site de la boutique scoute*
TG – Épaule : 41cm / Manche ; 66 / Taille : 55cm / Hauteur : 72cm / Poignet : 11cm
2TG – Épaule : 43cm / Manche : 67.5cm / Taille : 62cm / Hauteur : 73cm / Poignet : 11.5cm
3TG – Épaule : 47cm / Manche : 67.5cm / Taille : 66cm / Hauteur : 75cm / Poignet : 12.5cm
4TG – *Information manquante sur le site de la boutique scoute*
5TG – *Information manquante sur le site de la boutique scoute*
- Boutique Scouts du Canada
Uniforme Bleu HOMME (Routiers)
CA$64
Détails des grandeurs pour HOMME:
P – Épaule : 41cm / Manche : 61.5cm / Taille : 49cm / Hauteur : 66cm / Poignet : 11cm
M – Épaule : 42.5cm / Manche : 65.5cm / Taille : 52.5cm / Hauteur : 71cm / Poignet : 12cm
G – Épaule : 46cm / Manche ; 68 / Taille : 66cm / Hauteur : 74cm / Poignet : 13cm
TG – Épaule : 47cm / Manche : 69cm / Taille : 60cm / Hauteur : 75cm / Poignet : 13.5cm
2TG – Épaule : 50cm / Manche : 68cm / Taille : 65cm / Hauteur : 76cm / Poignet : 14cm
3TG – Épaule : 53cm / Manche : 68cm / Taille : 70cm / Hauteur : 81cm / Poignet : 14cm
4TG – *Information manquante sur le site de la boutique scoute*
5TG – *Information manquante sur le site de la boutique scoute*
- Boutique Scouts du Canada
Rossignol
CA$20
Le Rossignol est obligatoire pour tous les jeunes du groupe. Ce cahier regroupe tous les chants et les bans que le groupe chante durant plusieurs occasions.
Mon odyssée Castor
CA$20
Ce cahier accompagne les Castors dans leur progression personnelle. Il aide les jeunes à choisir leurs défis et découvrir des jeux avec les personnages, tout en permettant à l’équipe d’animation et aux parents de suivre leurs avancées.
- Boutique Scouts du Canada
Nathoo (Louvettes et Louveteaux)
CA$20
Ce Carnet est indispensable à tout louveteau qui suit la pédagogie de 1969. il permet de suivre l’évolution du jeune au fur et à mesure des années louveteaux.
À l’intérieur de ce carnet se trouve des jeux, des histoires, des activités qui aideront le jeune à faire de son mieux pour vivre comme un vrai louveteau.
- Boutique Scouts du Canada
