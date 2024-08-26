eventClosed

H.E.PIED - PIED A24

Secret

Ancien (2e année et +)
CA$80
Billet pour les 2e année et plus
Nouveau (1ere session)
CA$60
Billet pour les 1ere année aka les nouveaux (si t'es pas en 1ere année prend pas ce billet sinon on va te le cancel)

common:zeffyTipDisclaimerTicketing