Les bébés bouquinent_31 mai

À quoi s’attendre ?

Un atelier d’éveil à la lecture pour les tout-petits : l’animatrice vous fera découvrir des activités passionnantes autour du livre, vous donnera plein de conseils de lectures et des techniques faciles et amusantes pour faire découvrir le plaisir de lire aux enfants… pour toute la vie !



Par qui ?

Sophie, animatrice pour les Bibliothèques de Montréal, pour le programme Contact, le plaisir des livres.

Où et Quand ?

Vendredi, 31 mai de 10 h à 12 h au 3958 rue Dandurand à Montréal.

Coût ?

C'est gratuit grâce à la Ville de Montréal, mais Unis pour les petits demande une petite contribution de 5 $ par personne pour couvrir nos frais de location.

Pour qui ?

Les bénévoles et les parents d’enfants de 0 à 1 an qui ont envie de partager le plaisir de la lecture avec leurs enfants. Les bébés et, leurs frères et sœurs, sont les bienvenus !