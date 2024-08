Soirée bénéfice ASF Canada 2024

Rejoignez-nous le 17 octobre à Québec pour une soirée dédiée à la promotion des droits humains!

Chaque année, notre événement bénéfice rassemble plus de 250 membres de la communauté juridique, des affaires et du monde des relations internationales, unis par leur volonté d’élever leur voix pour que justice soit faite, au Québec et ailleurs dans le monde. C'est l'occasion de connecter avec des personnes qui partagent les mêmes convictions et qui croient en la puissance de l'action collective.

Laissez-vous inspirer par des conférenciers renommés issus des domaines juridique, politique et économique qui échangeront sur l’importance d’intégrer une approche basée sur les droits humains dans la recherche de solutions durables face aux défis de la crise climatique. Notre nouvelle directrice générale, Véronique Lamontagne, dirigera la conversation, donnant le ton à une soirée d'engagement et de solidarité.

Voyagez grâce à une exposition photo qui suscitera la réflexion, mettant en lumière les réalités auxquelles sont confrontées les communautés vulnérables et le besoin urgent de protection des droits humains. Apprenez, réfléchissez et engagez-vous plus profondément avec la cause.

Tout au long de l'événement, participez à des conversations significatives, réseautez avec des leaders de l'industrie et explorez des opportunités de collaboration. Renforcez vos liens avec la communauté des droits humains et ouvrez la voie à un avenir plus juste et durable.

🎟️ Les billets sont limités pour cet événement exclusif. Réservez votre place maintenant et participez à un mouvement qui façonne l'avenir de la défense des droits humains.





Notez la date - le 17 octobre 2024, de 17h à 20h à Québec.