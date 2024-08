Camp de jour d'autonomie pour l'été

La Maison de l'Autisme est heureuse d'annoncer notre prochain camp conçu spécialement pour les adolescents et les jeunes adultes autistes âgés de 13 ans et plus. Le camp se déroulera sur une période totale de 7 semaines, débutant la semaine du 8 juillet et se terminant la semaine du 23 août. À notre camp, nous mettons l'accent sur l'autonomie, en permettant aux campeurs de prendre les devants dans la création de leurs propres expériences de camp uniques.

Chaque lundi, les participants participent à un processus décisionnel collaboratif où ils votent sur les activités et planifient leur semaine tout en respectant l'horaire et le budget désignés. Tout au long de la semaine, ils se déplacent vers diverses activités en utilisant les transports en commun.

Le coût du camp est de 650 $ par participant par semaine, avec 100 $ alloués au budget d'activités hebdomadaire. Les familles qui s'inscrivent avant le 13 mai peuvent bénéficier de notre offre spéciale pour les lève-tôt, ne payant que 600 $ par semaine. Un équipe de 2 à 4 animateurs accompagne les participants, maintenant un ratio généralement de 1 pour 2, parfois étendu à 1 pour 4.

Étant donné le niveau d'engagement attendu des campeurs et nos ressources limitées, les participants doivent répondre à certains critères d'autonomie. Ils doivent être capables de gérer de manière indépendante les besoins de base tels que manger et utiliser les toilettes, ainsi que d'être réceptifs aux instructions et aux limites. De plus, les participants ne doivent présenter aucun problème comportemental, en particulier ceux impliquant de l'agression ou un danger envers le personnel ou les pairs. Notre camp fonctionne selon trois règles fondamentales : privilégier le plaisir, assurer la sécurité et promouvoir le respect. En cas de préoccupations concernant l'adéquation d'un participant, nous encourageons les parents à nous contacter pour une discussion ultérieure ou éventuellement une réunion en personne.