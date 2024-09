Tournois de Golf au profit de la Fondation pour les enfants Pc

Cher partenaire,

C’est avec enthousiasme que nous vous convions à la 11ième édition du tournoi de golf de la bannière Provigo. Tenu dans un lieu prestigieux, ce tournoi promet d'être un événement exceptionnel et mémorable, et une belle occasion de vous revoir. Comme les années passés, les profits seront versés à la Fondation pour les enfants le Choix du Président, qui a pour but de lutter contre la faim chez les enfants. Les enfants devraient tous pouvoir aller loin. Pas souffrir de la faim. Notre mission consiste à nourrir 1 million d’enfants chaque année d’ici 2025.

Quoi : Tournoi de golf annuel de la bannière Provigo

Formule de départs simultanés, comprenant golf+ déjeuner + diner sur le terrain + souper

Quand : Le lundi 6 mai 2024, de 10 h à 19 h.

Où : Club de golf Laval-sur-le-Lac, 150 rue Les Peupliers, Laval, QC H7R 1G2/(450) 627-2643

Depuis plus d’un siècle, le Club de golf Laval-sur-le-Lac fait la fierté de ses membres grâce à la qualité supérieure de ses deux majestueux parcours, à la richesse de son histoire et au respect de ses traditions. Son environnement exceptionnel est des plus convoités pour les nombreuses activités de golf et activités sociales orchestrées pour les membres et leurs familles. Profitez de cette occasion unique de vivre vous aussi l’incroyable expérience qu’offre le Club Laval-sur-le-Lac pour les golfeurs de tous les niveaux.

Coût et inscription : Cliquez sur le lien suivant pour voir tous les détails et réservez dès maintenant! Seulement 36 quatuors disponibles Tournoi de Golf Provigo

Date limite : Le 12 avril 2024

Merci et au plaisir de vous y voir!

Pascal Lauzon, vice-président, Exploitation et mise en marché, Provigo

Voici plus de détail sur la participation ...