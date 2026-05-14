Organisé par

Fondation École De Mortagne

À propos de cet événement

Encan silencieux de Fondation École De Mortagne

Lieu de prise en charge

955 Bd de Montarville, Boucherville, QC J4B 1B8, Canada

Banc du Forum de Montréal au nom d'Henri Richard item
Banc du Forum de Montréal au nom d'Henri Richard item
Banc du Forum de Montréal au nom d'Henri Richard item
Banc du Forum de Montréal au nom d'Henri Richard item
Banc du Forum de Montréal au nom d'Henri Richard
500 $

Enchère de départ

Banc du Forum de Montréal du billet de saison d'Henri Richard. Vient avec certification.

Cadre de Jean Béliveau item
Cadre de Jean Béliveau item
Cadre de Jean Béliveau item
Cadre de Jean Béliveau
100 $

Enchère de départ

Cadre homologhé du célèbre joueur du Canadien de Montréal Jean Béliveau

Cadre de Tiger Wood item
Cadre de Tiger Wood item
Cadre de Tiger Wood
50 $

Enchère de départ

Cadre de Yvan Cournoyer homologué item
Cadre de Yvan Cournoyer homologué item
Cadre de Yvan Cournoyer homologué
50 $

Enchère de départ

Chandail du Memorial game de Howie Morenz du Canadien item
Chandail du Memorial game de Howie Morenz du Canadien item
Chandail du Memorial game de Howie Morenz du Canadien
100 $

Enchère de départ

Massi Costasera 2011 375 ml item
Massi Costasera 2011 375 ml item
Massi Costasera 2011 375 ml
50 $

Enchère de départ

Tignanello 1996 Antinori 750 ml item
Tignanello 1996 Antinori 750 ml item
Tignanello 1996 Antinori 750 ml
250 $

Enchère de départ

Sassicaia 1994 Bolgheri Sassicaia 750 ml item
Sassicaia 1994 Bolgheri Sassicaia 750 ml item
Sassicaia 1994 Bolgheri Sassicaia 750 ml
250 $

Enchère de départ

Sassicaia 1996 Bolgheri Sassicaia 750 ml item
Sassicaia 1996 Bolgheri Sassicaia 750 ml item
Sassicaia 1996 Bolgheri Sassicaia 750 ml
250 $

Enchère de départ

Sassicaia 2004 Bolgheri Sassicaia 750 ml item
Sassicaia 2004 Bolgheri Sassicaia 750 ml item
Sassicaia 2004 Bolgheri Sassicaia 750 ml
250 $

Enchère de départ

Sassicaia 1993 Tenuta San Guido 750 ml item
Sassicaia 1993 Tenuta San Guido 750 ml item
Sassicaia 1993 Tenuta San Guido 750 ml
250 $

Enchère de départ

Ornellaia 1993 750 ml item
Ornellaia 1993 750 ml item
Ornellaia 1993 750 ml
250 $

Enchère de départ

Ornellaia 1994 750 ml item
Ornellaia 1994 750 ml item
Ornellaia 1994 750 ml
250 $

Enchère de départ

Ornellaia 1995 750 ml item
Ornellaia 1995 750 ml item
Ornellaia 1995 750 ml
250 $

Enchère de départ

Paire de billets pour le canadien Sect 108 rouge B, rangée L item
Paire de billets pour le canadien Sect 108 rouge B, rangée L
500 $

Enchère de départ

Paire de billets d'une valeur de 800$

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