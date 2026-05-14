Encan silencieux de Fondation École De Mortagne

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Banc du Forum de Montréal du billet de saison d'Henri Richard. Vient avec certification.
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Cadre homologhé du célèbre joueur du Canadien de Montréal Jean Béliveau
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Paire de billets d'une valeur de 800$
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