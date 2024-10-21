eventClosed

Événement réseautage gourmand au profit de la Fondation Cogir

1810 Rue Richelieu

Beloeil, QC J3G 4S4, Canada

CA$50,000
Bannière : cette événement vous est présenté par "nom du commanditaire" Logo prépondérant sur - Sur les bannières des commanditaires - Sur le grand écran de l'événement - Sur les lettres de remerciement - Présentation de l'entreprise par le Maître de cérémonie - Allocution de 5 min max par représentant de l'entreprise sur pourquoi ils sont fiers de soutenir la Fondation Cogir - mention dans le CDP post événement avec citation - sur la page web de remerciement
Commanditaire majeur
CA$30,000
Logo prépondérant sur - Sur les bannières des commanditaires - Sur le grand écran de l'événement - Sur les lettres de remerciement - Présentation de l'entreprise par le Maître de cérémonie - mention dans le CDP post événement avec citation - sur la page web de remerciement
Partenaire diamant
CA$20,000
Logo prépondérant sur : (dirigeant à la table) - Sur les bannières des commanditaires - Sur le grand écran de l'événement - Sur les lettres de remerciement - mention dans le CDP post événement - sur la page web de remerciement
Partenaire or
CA$10,000
Logo sur : - Sur les bannières des commanditaires - Sur le grand écran de l'événement - Sur les lettres de remerciement - sur la page web de remerciement
Partenaire argent
CA$3,000
Logo sur : - Sur les bannières des commanditaires - Sur le grand écran de l'événement

