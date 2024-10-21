Événement réseautage gourmand au profit de la Fondation Cogir

Bannière : cette événement vous est présenté par "nom du commanditaire"
Logo prépondérant sur
- Sur les bannières des commanditaires
- Sur le grand écran de l'événement
- Sur les lettres de remerciement
- Présentation de l'entreprise par le Maître de cérémonie
- Allocution de 5 min max par représentant de l'entreprise sur pourquoi ils sont fiers de soutenir la Fondation Cogir
- mention dans le CDP post événement avec citation
- sur la page web de remerciement
Commanditaire majeur
CA$30,000
Logo prépondérant sur
- Sur les bannières des commanditaires
- Sur le grand écran de l'événement
- Sur les lettres de remerciement
- Présentation de l'entreprise par le Maître de cérémonie
- mention dans le CDP post événement avec citation
- sur la page web de remerciement
Partenaire diamant
CA$20,000
Logo prépondérant sur : (dirigeant à la table)
- Sur les bannières des commanditaires
- Sur le grand écran de l'événement
- Sur les lettres de remerciement
- mention dans le CDP post événement
- sur la page web de remerciement
Partenaire or
CA$10,000
Logo sur :
- Sur les bannières des commanditaires
- Sur le grand écran de l'événement
- Sur les lettres de remerciement
- sur la page web de remerciement
Partenaire argent
CA$3,000
Logo sur :
- Sur les bannières des commanditaires
- Sur le grand écran de l'événement
