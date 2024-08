Le jardin de Pirouette et Cabriole: Samedis 10h30 Session Printemps 2022

Le jardin de Pirouette et Cabriole est un programme

de psychomotricité destiné aux enfants de 2 1/2 ans à 5 ans avec leurs parents. C'est une occasion pour les parents de vivre des moments privilégiés avec leurs enfants en réalisant des exercices qui permettent aux tout-petits

d’acquérir des habiletés motrices. Sous forme de parcours, de courses, d’ateliers et de jeux, venez vous amuser avec nous et dépenser un max d’énergie. (Séances de 50 minutes).





***Covid 19: Couvre-visage obligatoire pour les 10 ans et plus.





Session printemps 2022

Quand? Les samedis du 23 avril au 28 mai 2022

Pour les 2 1/2 ans à 5 ans: 10h30-11h20

Coût? 45$/ enfant





Pour informations: Mélissa au 418 835-5603 poste 124 ou par courriel [email protected]





***Veuillez prendre note qu'un remboursement sera possible uniquement si l'organisme annule l'activité.