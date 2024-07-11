Improvincial 2024-2025

L'adhésion à l'Improvincial vous donne accès aux outils, formations et concertation.
Le coût de l'adhésion est de 150$ + 7.50$ (TPS) + 14.96$ (TVQ) = 172.46$
Trousse de départ des entraîneurs
CA$63.24
La trousse pour vos entraîneurs contenant une planche à pince, un sifflet, un gazou, 25 cartons thème, un cahier de notes, un cordon de cou, un macaron de l'Improvincial. Le coût de la trousse est de 55 $ + 2,75 $ (TPS) + 5,49 $ (TVQ) : 63.24 $
*la livraison débute le 1er octobre prochain.
