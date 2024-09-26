Boutique AQEPA Lac St-Jean

Sac réutilisable en coton, fabriqué dans la région, ce sac est l'expression de la diversité et du partage.
Pratique, durable et écoresponsable, il vous accompagne au quotidien tout en véhiculant un message fort.
Fait partie du mouvement inclusif, avec style et conscience!
Sac réutilisable en coton, fabriqué dans la région, ce sac est l'expression de la diversité et du partage.
Pratique, durable et écoresponsable, il vous accompagne au quotidien tout en véhiculant un message fort.
Fait partie du mouvement inclusif, avec style et conscience!
Étuis à crayons
CA$30
Cette trousse à crayons est compacte, pratique et permet de garder vos objets bien organisés.
Cet étui a été confectionné par ''Confection Imagine''. Ces artisanes ont su donner une deuxième vie à des dossards de l'AQEPA Lac St-Jean.
Chaque étui raconte une histoire de durabilité.
Offre toi un produit unique qui allie savoir-faire local et réutilisation créative.
Cette trousse à crayons est compacte, pratique et permet de garder vos objets bien organisés.
Cet étui a été confectionné par ''Confection Imagine''. Ces artisanes ont su donner une deuxième vie à des dossards de l'AQEPA Lac St-Jean.
Chaque étui raconte une histoire de durabilité.
Offre toi un produit unique qui allie savoir-faire local et réutilisation créative.
Grand cordon à porte clé
CA$10
Notre cordon long allie praticité et engagement.
Confectionné localement, il porte le message: ''Ensemble, portons le son de l'inclusion''.
Parfait pour garder vos porte-clés ou vos badge à porté de la main.
Notre cordon long allie praticité et engagement.
Confectionné localement, il porte le message: ''Ensemble, portons le son de l'inclusion''.
Parfait pour garder vos porte-clés ou vos badge à porté de la main.
Cordon à porte clé (Court)
CA$10
Notre cordon court allie praticité et engagement.
Confectionné localement, il arbore le slogan: ''Ensemble, portons le son de l'inclusion''.
Parfait pour garder vos porte-clés ou vos badge à porté de la main.
Notre cordon court allie praticité et engagement.
Confectionné localement, il arbore le slogan: ''Ensemble, portons le son de l'inclusion''.
Parfait pour garder vos porte-clés ou vos badge à porté de la main.
Frais de livraison au Québec
CA$7.50
Pour les commandes à l'extérieur du Lac St-Jean mais à l'intérieur du Québec, des frais de livraison de 7,50$ s'appliquent.
Pour les commandes à l'extérieur du Lac St-Jean mais à l'intérieur du Québec, des frais de livraison de 7,50$ s'appliquent.