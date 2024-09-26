Boutique AQEPA Lac St-Jean

Cette trousse à crayons est compacte, pratique et permet de garder vos objets bien organisés. Cet étui a été confectionné par ''Confection Imagine''. Ces artisanes ont su donner une deuxième vie à des dossards de l'AQEPA Lac St-Jean. Chaque étui raconte une histoire de durabilité. Offre toi un produit unique qui allie savoir-faire local et réutilisation créative.

