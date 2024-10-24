Adhésion annuelle 2025

Membre Adulte (16 ans et +) Promotion: 50$ au lieu de 70$
Membre Adulte (16 ans et +) Promotion: 50$ au lieu de 70$
Adhésion Membre 2025 Étudiant
CA$45
Membre Étudiant (16 à 20 ans) promo: 45$ au lieu de 55$
Membre Étudiant (16 à 20 ans) promo: 45$ au lieu de 55$
Adhésion Membre 2025 Enfant
CA$30
Membre Enfant (15 ans et -) promo: 30$ au lieu de 35$
Les enfants doivent être accompagnés d'un parent
Membre Enfant (15 ans et -) promo: 30$ au lieu de 35$
Les enfants doivent être accompagnés d'un parent
Initiation au ski de fond (membre)
CA$20
Offert aux membres débutants, cette formation de 3 heures permet un premier contact avec la pratique du ski de fond; en 2 rencontres locales avant notre première sortie, si les conditions le permettent.
Offert aux membres débutants, cette formation de 3 heures permet un premier contact avec la pratique du ski de fond; en 2 rencontres locales avant notre première sortie, si les conditions le permettent.