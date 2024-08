P-24 9-10 mai Ressourcement Charlevoix - Hôtel du Capitaine

Dans un cadre bienveillant et hautement inspirant, Ricochet et l'hôtel du Capitaine de l'Île-aux-Coudres vous convie à un ressourcement de groupe. Ce séjour vous permettra entre autre de:

- prendre un 24 heures de repos

- explorer des pratiques accessibles de bien-être et de gestion du stress

- trouver du soutien entre pairs



L'activité comprend :

- une nuitée dans un lieu magnifique et paisible

- trois (3) repas sains

- temps libre et accès aux espaces communs de détente (sauna, spa, fatbike, et plus...)

- quelques moments de ressourcement entre pairs



Critères d'admission:

- être salarié.e d'un organisme communautaire







** Il est judicieux de lire la politique d'annulation et de remboursement de Ricochet avant de compléter votre inscription : https://cutt.ly/QV3VI5I