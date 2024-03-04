Souffler les braises
eventClosed
Les cordes sensibles
2325 Rue de l'Université
Québec, QC G1V 0A6, Canada
addExtraDonation
$
Cocktail dînatoire (5 à 7) et cabaret-spectacle - 17h
CA$150
Cocktail dînatoire de 17h à 19h et cabaret-spectacle à 19h30 (durée de 2h)
Cocktail dînatoire de 17h à 19h et cabaret-spectacle à 19h30 (durée de 2h)
seeMoreDetailsMobile
closed
Cabaret-spectacle - 19h30
CA$40
Cabaret-spectacle à 19h30 (durée de 2h)
Cabaret-spectacle à 19h30 (durée de 2h)
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout