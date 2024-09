Dollars & Destinations 2021 test

Cette année encore, notre loterie « Dollars & Destinations » arrive à temps pour les Fêtes. Un cadeau qui plaira à tout le monde!

Nous avons l’immense plaisir de lancer cette collecte de fonds grâce à la collaboration de deux de nos partenaires annuels, Air Canada Rouge et Desjardins, Caisse de l’Ouest-de-l’Île.

L’achat d’un billet vous donne la chance de gagner 1 des 4 fabuleux prix:

Prix 1 et 2

VOL ET ARGENT COMPTANT POUR 2

Toute destination de Air Canada Rouge

en AMÉRIQUE DU NORD (Hawaii et Caraïbes inclus)



Gracieuseté de Air Canada Rouge



+ 2400 $ COMPTANT

Prix 3 et 4

2 500$ COMPTANT

Gracieuseté de Desjardins, Caisse de l'Ouest-de-l'Ouest-de-l'Île

En participant, vous contribuez à la modernisation de notre département d'urgence.

Le département d’Urgence de l’Hôpital général du Lakeshore reçoit près de 45 000 visites par année. Les gens arrivent de partout dans l’Ouest-de-Île bien sûr, mais aussi de Vaudreuil-Dorion, Hudson, Rigaud, Saint-Lazare… bref, entre Hawkesbury et le cœur de Montréal, il n’y a que nous. Cela fait de l’Hôpital général du Lakeshore un centre névralgique essentiel.

Tout ce trafic fait en sorte que nous avons grand besoin de réaménager et de moderniser l'espace. Une visite à l’urgence n’est jamais un moment plaisant, mais grâce à cet investissement de 150 000 $ assurera un maximum de confort pour nos patients et leurs proches. De plus, les employés bénéficieront d'un bien meilleur environnement de travail.

En effet, l'espace de travail sera réaménagé et accueillera de nouvelles stations de travail pour les infirmières, stagiaires et étudiants. Le salon des familles et la salle d'attente seront remis à neuf. Des améliorations indispensables de la salle de repos des employés offriront un répit bien mérité à l’équipe médicale.