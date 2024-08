BAIE-JAMES - Inscription à Secondaire en spectacle 2024-2025

En inscrivant votre école au programme Secondaire en spectacle (région de la Baie-James), vous avez accès à :

Des outils organisationnels et promotionnels clés en main pour vous aider à réaliser le programme;

Du soutien régional : de la finale locale au Rendez-vous panquébécois;

Un Espace organisateurs où planifier votre finale locale, inscrire vos participants et vous outiller;

Des événements culturels uniques pour vos élèves.





Modes de paiement!

Nous privilégions le paiement par carte de crédit ou par débit préautorisé (équivalent au virement bancaire) qui sont disponibles directement sur la plateforme Zeffy. Cependant, si vous devez absolument payer par chèque, utilisez le code promotionnel « CHEQUE ». Nous vous ferons parvenir une facture par courriel dans les prochains jours.









Découvrez nos autres programmes pour des écoles expressives





La Communauté de pratique ACLAM offre une programmation de formations, de tables rondes virtuelles et de partage de bonnes pratiques entre les intervenants en loisir du milieu scolaire. C'est une véritable mine d'or; une communauté de collègues de partout au Québec avec qui partager des idées, apprendre et échanger sur votre travail.





INSCRIRE MON ÉCOLE À LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE ➡️



(Admissible au remboursement pour la formation continue)









Le réseau Improvincial vous accompagne dans le démarrage ou le développement de l'improvisation comme activité parascolaire : outils clés en main, soutien, réseautage et plus encore. C'est aussi la chance de participer au Rendez-vous Improvincial, un événement réunissant plus de 400 jeunes de partout au Québec: formations, performances et plusieurs activités en lien avec l’improvisation!





INSCRIRE MON ÉCOLE À L'IMPROVINCIAL ➡️



(Admissible à la Mesure 15028 pour les écoles publiques)