L' AMOUR DANS TOUS SES ÉTATS!

Les Nanas sont de retour cette année pour vous offrir un spectacle sous le signe de l'AMOUR! L'amour dans tous ses états, l'amour romantique et plein d'illusions, celui qui nait et est enflammé de passion, l'amour qui doute et se questionne, celui qui dure et s'installe ou celui qui se déchire et se rompt.

Avec des musiciens jazz exceptionnels et sous la direction de Mélodie Rabatel, les Nanas vous promettent une soirée pleine de passion!

Venez nous retrouver au Théâtre Plaza en formule cabaret.

La soirée du samedi sera suivie d'un party avec DJ Perry!