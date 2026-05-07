Association générale des étudiants du Cégep André-Laurendeau

Organisé par

Association générale des étudiants du Cégep André-Laurendeau

À propos de cet événement

Bal de fin d'année

1111 Rue Lapierre

LaSalle, QC H8N 3E6, Canada

Finissant(e)
30 $

Le billet inclut un cocktail, le souper, un accord mets et vins (ou option sans alcool) durant le repas, la prise de photos de finissant(e)s, le party avec DJ et bien entendu, plusieurs surprises au courant de la soirée.

Finissant(e) et personne accompagnatrice
70 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Ce billet inclut le billet pour une personne finissante et son accompagnateur ou son accompagnatrice qui n'est pas finissant(e). Cela inclut donc deux soupers, et deux accès au party, mais seulement une toge pour la prise de photos de finissant(e).

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