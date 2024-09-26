Encan NOURRI-SOURCE - LAURENTIDES

Valeur 500$
La joie en rose vous offre une carte cadeau d'une valeur de 500$. Pour vous offrir un magnifique souvenir de votre allaitement, un bijoux de lait confectionné avec délicatesse.
Pour en découvrir d'avantage : www.lajoieenrose.ca
Valeur 500$
La joie en rose vous offre une carte cadeau d'une valeur de 500$. Pour vous offrir un magnifique souvenir de votre allaitement, un bijoux de lait confectionné avec délicatesse.
Pour en découvrir d'avantage : www.lajoieenrose.ca
2 accès méga tyroliennes - La Classique TYROPARC
CA$30
auctionV2.input.startingBid
D'une valeur de 160$
Vous partirez sur une randonnée pédestre de 850 mètres à travers une magnifique érablière parsemée de cap de roches et des vues époustouflantes. De là, vous prendrez votre première envolée d’une méga-tyrolienne de 610 mètres pour rejoindre l’autre bord de la montagne. Dans la foulée, vous vous envolerez pour la deuxième méga tyrolienne sur un trajet de 450mètres qui vous ramènera au pied du Cap Beauséjour. Ensuite, vous reprendrez un sentier de 450 mètres qui vous amènera au départ de la plus longue des 4 méga tyroliennes pour un trajet de 900 mètres de long et de 115 m de hauteur, une expérience que vous n’êtes pas près d’oublier ! À l’arrivée de cette ride de plus d’une minute, vous embarquerez sur la dernière méga-tyrolienne pour une longueur de 650 mètres.
Pour en apprendre plus : www.tyroparc.com
D'une valeur de 160$
Vous partirez sur une randonnée pédestre de 850 mètres à travers une magnifique érablière parsemée de cap de roches et des vues époustouflantes. De là, vous prendrez votre première envolée d’une méga-tyrolienne de 610 mètres pour rejoindre l’autre bord de la montagne. Dans la foulée, vous vous envolerez pour la deuxième méga tyrolienne sur un trajet de 450mètres qui vous ramènera au pied du Cap Beauséjour. Ensuite, vous reprendrez un sentier de 450 mètres qui vous amènera au départ de la plus longue des 4 méga tyroliennes pour un trajet de 900 mètres de long et de 115 m de hauteur, une expérience que vous n’êtes pas près d’oublier ! À l’arrivée de cette ride de plus d’une minute, vous embarquerez sur la dernière méga-tyrolienne pour une longueur de 650 mètres.
Pour en apprendre plus : www.tyroparc.com
Livre Boîte à lunch – Tome 1 (en format numérique)
CA$5
auctionV2.input.startingBid
D'une valeur de 25$
Dans ce livre, vous trouverez de l’information pratique pour assembler des lunchs équilibrés rapidement sans que ça ne soit compliqué! FORMAT NUMÉRIQUE SEULEMENT. VOUS RECEVREZ UN LIEN POUR LE TÉLÉCHARGEMENT.
Pour découvrir tous les services : www.nutrimini.com
D'une valeur de 25$
Dans ce livre, vous trouverez de l’information pratique pour assembler des lunchs équilibrés rapidement sans que ça ne soit compliqué! FORMAT NUMÉRIQUE SEULEMENT. VOUS RECEVREZ UN LIEN POUR LE TÉLÉCHARGEMENT.
Pour découvrir tous les services : www.nutrimini.com
2 laisser-passer pour la pièce de théâtre "Contre toi"
CA$30
auctionV2.input.startingBid
D'une valeur de 154$
Dan vole au secours de la belle Alice, frappée par un taxi. Entre elles naît un amour improbable et ardent. Alice admire Dan, et Dan est fascinée par la jeune et mystérieuse Alice, qui lui inspire même un premier roman. Jusqu’au jour où Dan se retrouve devant l’objectif d’Anna, une photographe de renommée internationale. L’attraction est mutuelle et fulgurante. Mais Anna est courtisée par Larry, médecin pragmatique et entreprenant ; et Alice n’est pas prête à se laisser éjecter du tableau aussi facilement. Ainsi commence un jeu de pouvoir et de désir, sur fond d’ambition et de trahisons. Quatre vies s’entremêlent dans un ballet sensuel et nocif où, sous le joug de leurs pulsions, les protagonistes se traquent, mélangeant passion et possession, confondant création, inspiration et exploitation. Personne n’en sortira indemne. Découvrez tous les détails sur https://duceppe.com/contre-toi/
15 H 00 ; MERCREDI 15 JANVIER 2025 A 19 H 30 ; VENDREDI 17 JANVIER 2025 A 20 H 00 ; SAMEDI 18 JANVIER 2025 AMERCREDI 22 JANVIER 2025 A 19 H 30 ; JEUDI 23 JANVIER 2025 A 20 H 00 ; VENDREDI 24 JANVIER 2025 A 20 H 00 ; SAMEDI 25 JANVIER 2025 A 20 H 00 ; SAMEDI 1 FEVRIER 2025. *SUR RÉSERVATION ET SELON DISPONIBILITÉ"
Pour plus d'information www.duceppe.com
D'une valeur de 154$
Dan vole au secours de la belle Alice, frappée par un taxi. Entre elles naît un amour improbable et ardent. Alice admire Dan, et Dan est fascinée par la jeune et mystérieuse Alice, qui lui inspire même un premier roman. Jusqu’au jour où Dan se retrouve devant l’objectif d’Anna, une photographe de renommée internationale. L’attraction est mutuelle et fulgurante. Mais Anna est courtisée par Larry, médecin pragmatique et entreprenant ; et Alice n’est pas prête à se laisser éjecter du tableau aussi facilement. Ainsi commence un jeu de pouvoir et de désir, sur fond d’ambition et de trahisons. Quatre vies s’entremêlent dans un ballet sensuel et nocif où, sous le joug de leurs pulsions, les protagonistes se traquent, mélangeant passion et possession, confondant création, inspiration et exploitation. Personne n’en sortira indemne. Découvrez tous les détails sur https://duceppe.com/contre-toi/
15 H 00 ; MERCREDI 15 JANVIER 2025 A 19 H 30 ; VENDREDI 17 JANVIER 2025 A 20 H 00 ; SAMEDI 18 JANVIER 2025 AMERCREDI 22 JANVIER 2025 A 19 H 30 ; JEUDI 23 JANVIER 2025 A 20 H 00 ; VENDREDI 24 JANVIER 2025 A 20 H 00 ; SAMEDI 25 JANVIER 2025 A 20 H 00 ; SAMEDI 1 FEVRIER 2025. *SUR RÉSERVATION ET SELON DISPONIBILITÉ"
Pour plus d'information www.duceppe.com
Ensemble de jeux éducatifs Amélio Lot 4
CA$20
auctionV2.input.startingBid
D'une valeur de plus de 250$
Amusement garanti pour toute la famille ! En mode apprentissage et créativité, vous trouverez votre bonheur avec ce lot de jeux de société, parfait pour tous de 3 à 99 ans !
Le lot 4 comprend;
Les 5 jeux éducatifs suivants;
- L'anatomie du corps humain
- Les syllabes
- Les moyens de transport
- Les reliefs géographiques
- Les chiffres et les nombres
Incluant les accessoires suivant;
- Dossards connectifs
- 2 pochettes connectives
- 2 masques d'aventurier
D'une valeur de plus de 250$
Amusement garanti pour toute la famille ! En mode apprentissage et créativité, vous trouverez votre bonheur avec ce lot de jeux de société, parfait pour tous de 3 à 99 ans !
Le lot 4 comprend;
Les 5 jeux éducatifs suivants;
- L'anatomie du corps humain
- Les syllabes
- Les moyens de transport
- Les reliefs géographiques
- Les chiffres et les nombres
Incluant les accessoires suivant;
- Dossards connectifs
- 2 pochettes connectives
- 2 masques d'aventurier
4 billets journaliers - O'volt Blainville
CA$20
auctionV2.input.startingBid
D'une valeur de 128$
Le centre d’amusement O-Volt offre du plaisir à profusion grâce à ses différentes activités. Notre mission est de faire bouger tout le monde : enfants, adolescents et adultes ! De plus, nous fournissons un environnement électrisant, sportif et sécuritaire. O-Volt propose aussi du jeu libre, des cours, des camps de jour, des fêtes et des activités de groupe.
Découvrez en plus : www.ovolt.ca
D'une valeur de 128$
Le centre d’amusement O-Volt offre du plaisir à profusion grâce à ses différentes activités. Notre mission est de faire bouger tout le monde : enfants, adolescents et adultes ! De plus, nous fournissons un environnement électrisant, sportif et sécuritaire. O-Volt propose aussi du jeu libre, des cours, des camps de jour, des fêtes et des activités de groupe.
Découvrez en plus : www.ovolt.ca
Abonnement annuel, pour 2 adultes et 2 enfants
CA$60
auctionV2.input.startingBid
D'une valeur de 360$
Bienvenue chez MégaMaze, reconnu comme l'un des plus grands centres d'amusement intérieur au Canada, avec des emplacements stratégiques à Blainville et St-Jérôme sur la Rive-Nord de Montréal. Offrant une variété d'attractions pour tous les âges, MégaMaze est votre choix parfait pour divertir la famille, célébrer des anniversaires inoubliables, ou simplement profiter d'une journée d'aventures. Nos installations sécurisées, lumineuses et spacieuses assurent une expérience divertissante et sans souci. Que vous recherchiez une activité excitante pour vos enfants ou un lieu pour organiser une fête mémorable, MégaMaze est votre destination. Rejoignez l'aventure à MégaMaze et laissez nos jeux éveiller l'imagination et l'esprit d'aventure chez les enfants. Découvrez pourquoi nous sommes la destination privilégiée des familles recherchant une expérience enrichissante sur la Rive-Nord de Montréal.
Profitez, dès aujourd'hui, de l'abonnement annuel pour 2 adultes et 2 enfants (vivants sous le même toit).
Pour plus de renseignement : www.megamaze.com
D'une valeur de 360$
Bienvenue chez MégaMaze, reconnu comme l'un des plus grands centres d'amusement intérieur au Canada, avec des emplacements stratégiques à Blainville et St-Jérôme sur la Rive-Nord de Montréal. Offrant une variété d'attractions pour tous les âges, MégaMaze est votre choix parfait pour divertir la famille, célébrer des anniversaires inoubliables, ou simplement profiter d'une journée d'aventures. Nos installations sécurisées, lumineuses et spacieuses assurent une expérience divertissante et sans souci. Que vous recherchiez une activité excitante pour vos enfants ou un lieu pour organiser une fête mémorable, MégaMaze est votre destination. Rejoignez l'aventure à MégaMaze et laissez nos jeux éveiller l'imagination et l'esprit d'aventure chez les enfants. Découvrez pourquoi nous sommes la destination privilégiée des familles recherchant une expérience enrichissante sur la Rive-Nord de Montréal.
Profitez, dès aujourd'hui, de l'abonnement annuel pour 2 adultes et 2 enfants (vivants sous le même toit).
Pour plus de renseignement : www.megamaze.com
Livre Boîte à lunch - Tome 3 (en format numérique)
CA$5
auctionV2.input.startingBid
D'une valeur de 25$
Dans ce 3e tome, Mélanie Magnan offre une belle nouveauté: une section consacrée exclusivement aux enfants! Mélanie y explique notamment comment déguster les aliments et y présente quelques faits intéressants qui devraient piquer leur curiosité. FORMAT NUMÉRIQUE SEULEMENT. VOUS RECEVREZ UN LIEN POUR LE TÉLÉCHARGEMENT DU FICHIER PDF.
Pour découvrir tous les services : www.nutrimini.com
D'une valeur de 25$
Dans ce 3e tome, Mélanie Magnan offre une belle nouveauté: une section consacrée exclusivement aux enfants! Mélanie y explique notamment comment déguster les aliments et y présente quelques faits intéressants qui devraient piquer leur curiosité. FORMAT NUMÉRIQUE SEULEMENT. VOUS RECEVREZ UN LIEN POUR LE TÉLÉCHARGEMENT DU FICHIER PDF.
Pour découvrir tous les services : www.nutrimini.com
Accès pour 2 adultes parcours principal Ziptrek
CA$40
auctionV2.input.startingBid
Valeur de 299.98$
Le parcours principal c'est: 5 TYROLIENNES, PLATEFORMES D’OBSERVATION, RANDONNÉE PÉDESTRE MODÉRÉE, 3 HEURES! Planez au-dessus des arbres avec l’un des parcours de tyroliennes les plus spectaculaires au monde! Une aventure inoubliable qui vous offre la chance de dévaler le mont Tremblant du sommet jusqu’au village piétonnier grâce aux cinq tyroliennes qui s’étendent sur près de 4 kilomètres. Époustouflant! Découvrez la montagne à vol d’oiseau et admirez les superbes paysages lors des différents arrêts sur les plateformes d’observation. Cette aventure aérienne, ponctuée de capsules écologiques, est à la fois vivifiante et inspirante. Ziptrek Ecotours est l’activité plein air absolue! ** Attention ** Ce certificat cadeau est valide du dimanche au vendredi et ne peut être utiliser un jour férié.
Pour plus d'information www.tremblant.ziptrek.com
Valeur de 299.98$
Le parcours principal c'est: 5 TYROLIENNES, PLATEFORMES D’OBSERVATION, RANDONNÉE PÉDESTRE MODÉRÉE, 3 HEURES! Planez au-dessus des arbres avec l’un des parcours de tyroliennes les plus spectaculaires au monde! Une aventure inoubliable qui vous offre la chance de dévaler le mont Tremblant du sommet jusqu’au village piétonnier grâce aux cinq tyroliennes qui s’étendent sur près de 4 kilomètres. Époustouflant! Découvrez la montagne à vol d’oiseau et admirez les superbes paysages lors des différents arrêts sur les plateformes d’observation. Cette aventure aérienne, ponctuée de capsules écologiques, est à la fois vivifiante et inspirante. Ziptrek Ecotours est l’activité plein air absolue! ** Attention ** Ce certificat cadeau est valide du dimanche au vendredi et ne peut être utiliser un jour férié.
Pour plus d'information www.tremblant.ziptrek.com
Pédicure spa pressothérapie
CA$30
auctionV2.input.startingBid
D'une valeur de 135$
Découvrez la pressothérapie! Cette technique de pressions est utilisée sur le plan médical et esthétique par les massothérapeutes, kinésithérapeutes, orthothérapeutes et esthéticiennes dans les centres multidicisplinaires, les spas et les centres de thalassothérapie. Bénéfices de la pressothérapie : Aide à augmenter et à améliorer la circulation lymphatique et sanguine ; Réduit les tensions musculaires ; Réduit le stress journalier ; Aide à soulager les douleurs musculaires et articulaires ; Soins du corps : aide à améliorer la silhouette.
Pour en connaître d'avantage www.dermajouvence.com
D'une valeur de 135$
Découvrez la pressothérapie! Cette technique de pressions est utilisée sur le plan médical et esthétique par les massothérapeutes, kinésithérapeutes, orthothérapeutes et esthéticiennes dans les centres multidicisplinaires, les spas et les centres de thalassothérapie. Bénéfices de la pressothérapie : Aide à augmenter et à améliorer la circulation lymphatique et sanguine ; Réduit les tensions musculaires ; Réduit le stress journalier ; Aide à soulager les douleurs musculaires et articulaires ; Soins du corps : aide à améliorer la silhouette.
Pour en connaître d'avantage www.dermajouvence.com
4 billets journaliers - O'volt Blainville
CA$20
auctionV2.input.startingBid
D'une valeur de 128$
Le centre d’amusement O-Volt offre du plaisir à profusion grâce à ses différentes activités. Notre mission est de faire bouger tout le monde : enfants, adolescents et adultes ! De plus, nous fournissons un environnement électrisant, sportif et sécuritaire. O-Volt propose aussi du jeu libre, des cours, des camps de jour, des fêtes et des activités de groupe.
Découvrez en plus : www.ovolt.ca
D'une valeur de 128$
Le centre d’amusement O-Volt offre du plaisir à profusion grâce à ses différentes activités. Notre mission est de faire bouger tout le monde : enfants, adolescents et adultes ! De plus, nous fournissons un environnement électrisant, sportif et sécuritaire. O-Volt propose aussi du jeu libre, des cours, des camps de jour, des fêtes et des activités de groupe.
Découvrez en plus : www.ovolt.ca
Livre Boîte à lunch - Tome 2 (en format numérique)
CA$5
auctionV2.input.startingBid
D'une valeur de 25$
Au fil des pages, vous constaterez rapidement que Mélanie Magnan mise sur une approche non restrictive, car elle à cœur de favoriser le développement d’une saine relation avec les aliments chez les enfants. Comme Mélanie le dit souvent, bien manger, ça doit être amusant!
FORMAT NUMÉRIQUE SEULEMENT. VOUS RECEVREZ UN LIEN POUR LE TÉLÉCHARGEMENT.
Pour découvrir tous les services : www.nutrimini.com
D'une valeur de 25$
Au fil des pages, vous constaterez rapidement que Mélanie Magnan mise sur une approche non restrictive, car elle à cœur de favoriser le développement d’une saine relation avec les aliments chez les enfants. Comme Mélanie le dit souvent, bien manger, ça doit être amusant!
FORMAT NUMÉRIQUE SEULEMENT. VOUS RECEVREZ UN LIEN POUR LE TÉLÉCHARGEMENT.
Pour découvrir tous les services : www.nutrimini.com
Ensemble de jeux éducatifs Amélio Lot 2
CA$20
auctionV2.input.startingBid
D'une valeur de plus de 200$
Amusement garanti pour toute la famille ! En mode apprentissage et créativité, vous trouverez votre bonheur avec ce lot de jeux de société, parfait pour tous de 3 à 99 ans !
Le lot 2 comprend;
Les 5 jeux éducatifs suivants;
- L'alphabet
- Les animaux
- Les syllabes
- Apprends à écrire sans crayon
- Les influenceurs
Incluant l'accessoire Fanions mignons !
D'une valeur de plus de 200$
Amusement garanti pour toute la famille ! En mode apprentissage et créativité, vous trouverez votre bonheur avec ce lot de jeux de société, parfait pour tous de 3 à 99 ans !
Le lot 2 comprend;
Les 5 jeux éducatifs suivants;
- L'alphabet
- Les animaux
- Les syllabes
- Apprends à écrire sans crayon
- Les influenceurs
Incluant l'accessoire Fanions mignons !
Orchestre Métropolitain - Paire de billets pour un concert
CA$50
auctionV2.input.startingBid
Valeur de 280$
Chèque-cadeau échangeable contre une paire de billets pour un concert régulier de notre saison 2024-2025.
Ambassadeur culturel majeur du Québec, l’Orchestre Métropolitain (l’OM, pour les intimes) a su tisser un lien unique avec les gens en donnant vie à des projets où l’émotion et l’excellence règnent. Que ce soit à la Maison symphonique de Montréal ou aux quatre coins de la métropole, grâce au Conseil des Arts de Montréal en tournée et aux concerts gratuits dans les parcs, chaque rendez-vous est une occasion de faire vibrer chaque spectateur avec nous.
Pour plus d'information www.orchestremetropolitain.com
Valeur de 280$
Chèque-cadeau échangeable contre une paire de billets pour un concert régulier de notre saison 2024-2025.
Ambassadeur culturel majeur du Québec, l’Orchestre Métropolitain (l’OM, pour les intimes) a su tisser un lien unique avec les gens en donnant vie à des projets où l’émotion et l’excellence règnent. Que ce soit à la Maison symphonique de Montréal ou aux quatre coins de la métropole, grâce au Conseil des Arts de Montréal en tournée et aux concerts gratuits dans les parcs, chaque rendez-vous est une occasion de faire vibrer chaque spectateur avec nous.
Pour plus d'information www.orchestremetropolitain.com
4 billets pour un match du Rocket de Laval saison régulier
CA$40
auctionV2.input.startingBid
D'une valeur de 150$ + taxes!
4 billets pour venir assister à un match de saison régulière 2024-2025 à la place Bell.
Disponible pour les matchs d'octobre à mars et selon la disponibilité.
Pour en découvrir d'avantage www.rocketlaval.com
D'une valeur de 150$ + taxes!
4 billets pour venir assister à un match de saison régulière 2024-2025 à la place Bell.
Disponible pour les matchs d'octobre à mars et selon la disponibilité.
Pour en découvrir d'avantage www.rocketlaval.com
Ensemble de jeux éducatifs Amélio Lot 3
CA$20
auctionV2.input.startingBid
D'une valeur de plus de 250$
Amusement garanti pour toute la famille ! En mode apprentissage et créativité, vous trouverez votre bonheur avec ce lot de jeux de société, parfait pour tous de 3 à 99 ans !
Le lot 3 comprend;
Les 5 jeux éducatifs suivants;
- Explore des bacs d'aventures sensorielles
- Les scientifiques inspirants
- Les reliefs géographiques
- Les syllabes
- Les mammifères
Incluant les accessoires suivant;
- Dossards connectifs
- 2 pochettes connectives
- 2 masques d'aventurier
D'une valeur de plus de 250$
Amusement garanti pour toute la famille ! En mode apprentissage et créativité, vous trouverez votre bonheur avec ce lot de jeux de société, parfait pour tous de 3 à 99 ans !
Le lot 3 comprend;
Les 5 jeux éducatifs suivants;
- Explore des bacs d'aventures sensorielles
- Les scientifiques inspirants
- Les reliefs géographiques
- Les syllabes
- Les mammifères
Incluant les accessoires suivant;
- Dossards connectifs
- 2 pochettes connectives
- 2 masques d'aventurier
Conférence Boîte à lunch de Mélanie Magnan
CA$5
auctionV2.input.startingBid
D'une valeur de 45$.
Cette conférence permet aux parents à réduire leur charge mentale en les aidant à préparer des lunchs nutritifs, simples et aimés des enfants. Tu es passionné des lunch et tu es toujours à la recherche d’information pour te permettre de préparer les meilleurs lunchs possible?
Cette conférence vous permettra d'être bien outillé!
Pour découvrir tous les services : www.nutrimini.com
D'une valeur de 45$.
Cette conférence permet aux parents à réduire leur charge mentale en les aidant à préparer des lunchs nutritifs, simples et aimés des enfants. Tu es passionné des lunch et tu es toujours à la recherche d’information pour te permettre de préparer les meilleurs lunchs possible?
Cette conférence vous permettra d'être bien outillé!
Pour découvrir tous les services : www.nutrimini.com
4 billets Pays des merveilles - Saison 2025
CA$20
auctionV2.input.startingBid
D'une valeur de 136$
4 billets journaliers pour la saison 2025.
Les enfants de 2 à 8 ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents seront enchantés par les différentes activités familiales qu’offre le parc d’attractions Au Pays des Merveilles.
Pour en découvrir d'avantage www.paysmerveilles.com
D'une valeur de 136$
4 billets journaliers pour la saison 2025.
Les enfants de 2 à 8 ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents seront enchantés par les différentes activités familiales qu’offre le parc d’attractions Au Pays des Merveilles.
Pour en découvrir d'avantage www.paysmerveilles.com
Panier cadeau pour famille par Isabelle Charbonneau
CA$10
auctionV2.input.startingBid
Valeur de 105$
Ensemble d'albums pour enfants, cartes de souhaits et calendrier illustrés par Isabelle Charbonneau
5 cartes de souhaits (valeur de 5$ chacune = 25$)
1 livre «Mon premier livre de méditation» (valeur de 19,95$)
1 album «Album de mon bébé» (valeur de 24,99$)
1 Album pour enfant «Cherche et trouve des tout-petits, la nature (valeur de 16,95$)
1 Planificateur familial 2025 Pomango (valeur de 16,99$)
Pour découvrir les œuvres d'Isabelle www.isabellecharbonneau.com
Valeur de 105$
Ensemble d'albums pour enfants, cartes de souhaits et calendrier illustrés par Isabelle Charbonneau
5 cartes de souhaits (valeur de 5$ chacune = 25$)
1 livre «Mon premier livre de méditation» (valeur de 19,95$)
1 album «Album de mon bébé» (valeur de 24,99$)
1 Album pour enfant «Cherche et trouve des tout-petits, la nature (valeur de 16,95$)
1 Planificateur familial 2025 Pomango (valeur de 16,99$)
Pour découvrir les œuvres d'Isabelle www.isabellecharbonneau.com
Ensemble de jeux éducatifs Amélio Lot 1
CA$20
auctionV2.input.startingBid
D'une valeur de plus de 180$
Amusement garanti pour toute la famille ! En mode apprentissage et créativité, vous trouverez votre bonheur avec ce lot de jeux de société, parfait pour tous de 3 à 99 ans !
Le lot 1 comprend;
Les 6 jeux éducatifs suivants;
- Les mots photos
- Les systèmes du corps humain
- La philosophie
- Exprime ta créativité
- Écrire sans crayon
- Lire sans livre
D'une valeur de plus de 180$
Amusement garanti pour toute la famille ! En mode apprentissage et créativité, vous trouverez votre bonheur avec ce lot de jeux de société, parfait pour tous de 3 à 99 ans !
Le lot 1 comprend;
Les 6 jeux éducatifs suivants;
- Les mots photos
- Les systèmes du corps humain
- La philosophie
- Exprime ta créativité
- Écrire sans crayon
- Lire sans livre
Abonnement d’un an bain libre Centre sportif pays d'en haut
CA$30
auctionV2.input.startingBid
Abonnement annuel d’une valeur de 143 $ pour les résidents et de 358 $ pour les non-résidents.
Un abonnement annuel pour le bain libre au Centre Sportif Pays d’en Haut. Les Bassins Desjardins accueillent 250 baigneurs et sont divisés en trois sections : un bassin semi-olympique aux normes de la FINA (Fédération internationale de natation, huit couloirs de 25 mètres ainsi qu’un bassin récréatif avec plage, jeux d’eau et rivière thérapeutique. Vous permet de profiter pleinement de nos installations selon l’horaire en vigueur tout au long de l’année.
Pour connaître tout les détails www.centresportifpaysdenhaut.com
Abonnement annuel d’une valeur de 143 $ pour les résidents et de 358 $ pour les non-résidents.
Un abonnement annuel pour le bain libre au Centre Sportif Pays d’en Haut. Les Bassins Desjardins accueillent 250 baigneurs et sont divisés en trois sections : un bassin semi-olympique aux normes de la FINA (Fédération internationale de natation, huit couloirs de 25 mètres ainsi qu’un bassin récréatif avec plage, jeux d’eau et rivière thérapeutique. Vous permet de profiter pleinement de nos installations selon l’horaire en vigueur tout au long de l’année.
Pour connaître tout les détails www.centresportifpaysdenhaut.com
Cartes cadeaux Paintball Mirabel
CA$30
auctionV2.input.startingBid
D'une valeur de 200$
Comprend 4 cartes cadeaux chez Paintball Mirabel.
Dès 1991, trois mordus de paintball, emportés par leur passion, décident de démarrer leur propre centre récréatif. Grâce à leurs travaux acharnés, nous sommes à ce jour le plus grand centre en Amérique du nord. En action depuis plus de 30 ans, nous offrons aujourd’hui six activités différentes. Nous en avons pour tous les âges : passant du Mousseball au Paintball à faible impact, du Paintball régulier à l’Airsoft, de l’Arc aventure au Jelly game, tout le monde y trouve son compte! Nous offrons des fêtes d’enfants, enterrement de vie garçon, événement corporatif et bien plus! En choisissant Paintball Mirabel lors de votre prochaine activité, s’est vous assurer des souvenirs mémorables et des fous rires! Notre équipe sera ravie de vous accueillir lors de votre prochaine visite!
Pour plus de détails www.paintballmirabel.com
D'une valeur de 200$
Comprend 4 cartes cadeaux chez Paintball Mirabel.
Dès 1991, trois mordus de paintball, emportés par leur passion, décident de démarrer leur propre centre récréatif. Grâce à leurs travaux acharnés, nous sommes à ce jour le plus grand centre en Amérique du nord. En action depuis plus de 30 ans, nous offrons aujourd’hui six activités différentes. Nous en avons pour tous les âges : passant du Mousseball au Paintball à faible impact, du Paintball régulier à l’Airsoft, de l’Arc aventure au Jelly game, tout le monde y trouve son compte! Nous offrons des fêtes d’enfants, enterrement de vie garçon, événement corporatif et bien plus! En choisissant Paintball Mirabel lors de votre prochaine activité, s’est vous assurer des souvenirs mémorables et des fous rires! Notre équipe sera ravie de vous accueillir lors de votre prochaine visite!
Pour plus de détails www.paintballmirabel.com
Bière philosophales - 4 bières de microbrasserie
CA$5
auctionV2.input.startingBid
D'une valeur de 35$
Les Bières Philosophales, une nouvelle brasserie artisanale, s'installe à Mirabel, dans le secteur St-Janvier. Établie par un trio de professionnels du domaine des plus passionnés pour les vrais amateurs de microbrasserie! Découvrez nous, pour y prendre goût!
Pour les découvrir www.lesbieresphilosophales.com
D'une valeur de 35$
Les Bières Philosophales, une nouvelle brasserie artisanale, s'installe à Mirabel, dans le secteur St-Janvier. Établie par un trio de professionnels du domaine des plus passionnés pour les vrais amateurs de microbrasserie! Découvrez nous, pour y prendre goût!
Pour les découvrir www.lesbieresphilosophales.com
4 billets journaliers - O'volt Blainville
CA$20
auctionV2.input.startingBid
D'une valeur de 128$
Le centre d’amusement O-Volt offre du plaisir à profusion grâce à ses différentes activités. Notre mission est de faire bouger tout le monde : enfants, adolescents et adultes ! De plus, nous fournissons un environnement électrisant, sportif et sécuritaire. O-Volt propose aussi du jeu libre, des cours, des camps de jour, des fêtes et des activités de groupe.
Découvrez en plus : www.ovolt.ca
D'une valeur de 128$
Le centre d’amusement O-Volt offre du plaisir à profusion grâce à ses différentes activités. Notre mission est de faire bouger tout le monde : enfants, adolescents et adultes ! De plus, nous fournissons un environnement électrisant, sportif et sécuritaire. O-Volt propose aussi du jeu libre, des cours, des camps de jour, des fêtes et des activités de groupe.
Découvrez en plus : www.ovolt.ca
Séance Neuro Bed
CA$10
auctionV2.input.startingBid
D'une valeur de 50$
Le neuro-bed est un lit Neuro-Masseur qui stimule directement votre système nerveux avec une symphonie de sensations agréables et apaisantes synchronisées avec une musique envoûtante. Vous vivrez un moment d’évasion totale. Après une séance, votre stress cumulé aura disparu pour laisser place à un bien-être. Situez à Saint-Jovite, à Mont-Tremblant.
Pour découvrir tous les soins www.dermajouvence.com
D'une valeur de 50$
Le neuro-bed est un lit Neuro-Masseur qui stimule directement votre système nerveux avec une symphonie de sensations agréables et apaisantes synchronisées avec une musique envoûtante. Vous vivrez un moment d’évasion totale. Après une séance, votre stress cumulé aura disparu pour laisser place à un bien-être. Situez à Saint-Jovite, à Mont-Tremblant.
Pour découvrir tous les soins www.dermajouvence.com