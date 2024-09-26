Encan NOURRI-SOURCE - LAURENTIDES

D'une valeur de 154$ Dan vole au secours de la belle Alice, frappée par un taxi. Entre elles naît un amour improbable et ardent. Alice admire Dan, et Dan est fascinée par la jeune et mystérieuse Alice, qui lui inspire même un premier roman. Jusqu’au jour où Dan se retrouve devant l’objectif d’Anna, une photographe de renommée internationale. L’attraction est mutuelle et fulgurante. Mais Anna est courtisée par Larry, médecin pragmatique et entreprenant ; et Alice n’est pas prête à se laisser éjecter du tableau aussi facilement. Ainsi commence un jeu de pouvoir et de désir, sur fond d’ambition et de trahisons. Quatre vies s’entremêlent dans un ballet sensuel et nocif où, sous le joug de leurs pulsions, les protagonistes se traquent, mélangeant passion et possession, confondant création, inspiration et exploitation. Personne n’en sortira indemne. Découvrez tous les détails sur https://duceppe.com/contre-toi/ 15 H 00 ; MERCREDI 15 JANVIER 2025 A 19 H 30 ; VENDREDI 17 JANVIER 2025 A 20 H 00 ; SAMEDI 18 JANVIER 2025 AMERCREDI 22 JANVIER 2025 A 19 H 30 ; JEUDI 23 JANVIER 2025 A 20 H 00 ; VENDREDI 24 JANVIER 2025 A 20 H 00 ; SAMEDI 25 JANVIER 2025 A 20 H 00 ; SAMEDI 1 FEVRIER 2025. *SUR RÉSERVATION ET SELON DISPONIBILITÉ" Pour plus d'information www.duceppe.com

