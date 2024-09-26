PUBLICITÉ - PRIX D'EXCELLENCE EN FRANÇAIS GASTON-MIRON, 13E ÉDITION

PUBLICITÉ - IRIS VERSICOLORE : LOGO + LIEN + PROGRAMME
CA$500
rate.xLeft
Votre logo cliquable avec le lien de votre choix sera intégré dans la section PARTENAIRE sur la page du site internet dédiée aux Prix d'excellence en français Gaston-Miron
(grand emplacement) et de plus, votre logo sera publié sur le programme de la remise des prix aux lauréats.
Votre logo cliquable avec le lien de votre choix sera intégré dans la section PARTENAIRE sur la page du site internet dédiée aux Prix d'excellence en français Gaston-Miron
(grand emplacement) et de plus, votre logo sera publié sur le programme de la remise des prix aux lauréats.
PUBLICITÉ - HARFANG DES NEIGES: LOGO + LIEN
CA$300
rate.xLeft
Votre logo cliquable avec le lien de votre choix sera intégré dans la section PARTENAIRE sur la page du site internet dédiée aux Prix d'excellence en français Gaston-Miron.
(moyen emplacement)
Votre logo cliquable avec le lien de votre choix sera intégré dans la section PARTENAIRE sur la page du site internet dédiée aux Prix d'excellence en français Gaston-Miron.
(moyen emplacement)
PUBLICITÉ - BOULEAU JAUNE: LOGO
CA$200
rate.xLeft
Votre logo sera intégré dans la section PARTENAIRE sur la page du site internet dédiée aux Prix d'excellence en français Gaston-Miron.
(petit emplacement)
Votre logo sera intégré dans la section PARTENAIRE sur la page du site internet dédiée aux Prix d'excellence en français Gaston-Miron.
(petit emplacement)