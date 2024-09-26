PUBLICITÉ - PRIX D'EXCELLENCE EN FRANÇAIS GASTON-MIRON, 13E ÉDITION

101 Pl. du Curé-Labelle

Saint-Jérôme, QC J7Z 1X6, Canada

PUBLICITÉ - IRIS VERSICOLORE : LOGO + LIEN + PROGRAMME
PUBLICITÉ - IRIS VERSICOLORE : LOGO + LIEN + PROGRAMME
CA$500

Votre logo cliquable avec le lien de votre choix sera intégré dans la section PARTENAIRE sur la page du site internet dédiée aux Prix d'excellence en français Gaston-Miron (grand emplacement) et de plus, votre logo sera publié sur le programme de la remise des prix aux lauréats.
PUBLICITÉ - HARFANG DES NEIGES: LOGO + LIEN
PUBLICITÉ - HARFANG DES NEIGES: LOGO + LIEN
CA$300

Votre logo cliquable avec le lien de votre choix sera intégré dans la section PARTENAIRE sur la page du site internet dédiée aux Prix d'excellence en français Gaston-Miron. (moyen emplacement)
PUBLICITÉ - BOULEAU JAUNE: LOGO
PUBLICITÉ - BOULEAU JAUNE: LOGO
CA$200

Votre logo sera intégré dans la section PARTENAIRE sur la page du site internet dédiée aux Prix d'excellence en français Gaston-Miron. (petit emplacement)
