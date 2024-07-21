Cavalcade Vélo 2024 - TGV : Train, Gare et Vélo

Cette option est ouverte à TOUTES LES PERSONNES peu importe le nombre de journée ou nuitée où vous serez avec nous. L'inscription reste obligatoire car cela vous permettra de recevoir un courriel de rappel avec l'ensemble des informations clés de l'événement. MERCI DE SÉLECTIONNER UN BILLET PAR PERSONNE PARTICIPANTE. Ce billet inclus l'emplacement de camping.
Cavalcade : Don 25$
CA$25
En choisissant cette option votre inscription sera accompagnée d'un don de 25$ par personne participante à la cavalcade.
Cavalcade : Don 50$
CA$50
En choisissant cette option votre inscription sera accompagnée d'un don de 50$ par personne participante à la cavalcade.
Cavalcade : Don 75$
CA$75
En choisissant cette option votre inscription sera accompagnée d'un don de 75$ par personne participante à la cavalcade.
Cavalcade : Don 100$
CA$100
En choisissant cette option votre inscription sera accompagnée d'un don de 100$ par personne participante à la cavalcade.
