9e Cocktail l'Énergie de la Relève

Organisé par
À propos de cet événement
Votre billet vous donne accès au cocktail, ainsi qu'à deux billets de consommation qui vous seront remis à l'entrée.
De plus, des bouchées seront servies tout au long de la soirée.
Achat de groupe (10 billets).
Votre billet vous donne accès au cocktail, ainsi qu'à deux billets de consommation qui vous seront remis à l'entrée.
De plus, des bouchées seront servies tout au long de la soirée.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!