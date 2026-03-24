Game Over Saguenay

Organisé par

Game Over Saguenay

À propos de cet événement

9e édition du Game Over

1080 Bd Talbot

Chicoutimi, QC G7H 6K8, Canada

Forfait Familial - 2 JOURS
80 $

Accès illimité samedi et dimanche pour 2 adultes et 2 enfants de 8 à 12 ans

Billet Régulier - 2 JOURS
30 $

Accès illimité samedi et dimanche pour 1 personne de plus de 13 ans

Billet Enfant - 2 JOURS
20 $

Accès illimité samedi et dimanche pour 1 enfant de 8 à 12 ans

Billet Jeune Enfant - 2 JOURS
Gratuit

Accès illimité samedi et dimanche pour 1 enfant de 7 ans et moins

Billet Régulier - SAMEDI
25 $

Accès illimité samedi pour 1 personne de plus de 13 ans

Billet Enfant - SAMEDI
15 $

Accès illimité samedi pour 1 enfant de 8 à 12 ans

Billet Jeune Enfant - SAMEDI
Gratuit

Accès illimité samedi pour 1 enfant de 7 ans et moins

Billet Régulier - DIMANCHE
20 $

Accès illimité dimanche pour 1 adulte de plus de 13 ans

Billet Enfant - DIMANCHE
10 $

Accès illimité dimanche pour 1 enfant de 8 à 12 ans

Billet Jeune Enfant - DIMANCHE
Gratuit

Accès illimité dimanche pour 1 enfant de 7 ans et moins

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