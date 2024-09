Inscription Printemps 2021 - Retour au Karaté !

C’est un retour au karaté !

On remet le gi et on fait un retour sur les techniques ensemble.

On profite de l’arrivé de la belle température pour reprendre les cours à l'extérieur, au parc Quincy-sous-Sénart près de la vieille gare. Même place où nous avons fait les cours extérieur l'été dernier.

Session du 18 mai au 22 juin 2021 inclusivement.

Bloc #1 : mardi et jeudi de 18:00 à 19:00

Bloc #2 : mardi et jeudi de 19:00 à 20:00

Afin de répondre aux restrictions en vigueur le nombre de place est limitée à 8 membres par bloc de cours tout grade confondu.

*Les groupes et horaires sont sujet à changement et à la discrétion de l'instructeur en chef afin de respecter les règles de la santé publique lorsque les cours se feront en présentiels à l'extérieu rs et ce afin de répondre aux restrictions en vigueur limitée à 8 participants par bloc de cours.

PS: Veuillez noter que suite à votre inscription, vos informations personnelles et démographiques seront partagées avec Karaté Québec, l'AKS et la ville de St-Bruno-de-Montarville.