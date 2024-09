Tournoi de poches Chez Praxède!

Le dimanche 5 mai prochain, Chez Praxède organise un tournoi de poches pour toute la communauté! De 13h à 17h, vous pourrez venir en famille et entre ami·es mettre à profit vos talents sportifs dans une compétition amicale.





Pour les amateur·es, les personnes curieuses et pour les gens qui veulent jouer pour le plaisir, vous pourrez venir échanger et jouer avec la population en entrant gratuitement.





Pour les personnes qui souhaitent avoir plus de défis, vous pourrez entrer dans la compétition au prix de 5$ par personne et vous mesurer à des joueurs et des joueuses de haut calibre! Les gens qui participent au volet compétition courent la chance de gagner des prix variés!





Apportez votre jeu de poches! Nous aurons quelques jeux de poches pour ceux et celles qui n'en auront pas.





ENTRÉE GRATUITE!

Participation à la compétition: 5$

Consommations et grignotines en vente sur place!



Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter à [email protected] ou au 819-636-0180.



Au plaisir de se retrouver tous et toutes ensemble!