Inscriptions - École de danse Mackinaw - Saison 2024-2025
Éveil à la danse TRAD (3-5 ans)
265 $
Pas d'expiration
Le jeune danseur est initié à la danse trad par des exercices qui lui permettent de développer sa motricité globale et ses interactions sociales. Les jeux stimulent sa créativité, son imaginaire et sa curiosité.
Le jeune danseur est initié à la danse trad par des exercices qui lui permettent de développer sa motricité globale et ses interactions sociales. Les jeux stimulent sa créativité, son imaginaire et sa curiosité.
Niveau 1 (6-7 ans)
265 $
Pas d'expiration
L’élève découvre le langage des danses trad québécoises et du monde. Il s’enrichit d’expériences par des interactions avec d’autres pairs et son environnement. Il participe également à la démarche de la création d’une danse.
L’élève découvre le langage des danses trad québécoises et du monde. Il s’enrichit d’expériences par des interactions avec d’autres pairs et son environnement. Il participe également à la démarche de la création d’une danse.
Niveau 2 (8-9 ans)
265 $
Pas d'expiration
L’élève se familiarise avec le langage des danses trad québécoises et du monde. Il développe son sens rythmique par l’initiation à la gigue. La créativité et l’expression de soi sont sollicitées par l’improvisation.
L’élève se familiarise avec le langage des danses trad québécoises et du monde. Il développe son sens rythmique par l’initiation à la gigue. La créativité et l’expression de soi sont sollicitées par l’improvisation.
Niveau 3 (10-11ans)
265 $
Pas d'expiration
L’élève applique ses connaissances du langage des danses trad québécoises et du monde ainsi que la gigue. L’élève bonifie sa formation en développant ses capacités physiques. Il peut poursuivre son apprentissage au sein de la Jeune relève.
L’élève applique ses connaissances du langage des danses trad québécoises et du monde ainsi que la gigue. L’élève bonifie sa formation en développant ses capacités physiques. Il peut poursuivre son apprentissage au sein de la Jeune relève.
Jeune Relève (12-14 ans)
425 $
Pas d'expiration
La Jeune Relève prépare les danseurs à intégrer la Compagnie. Ils reçoivent un entraînement hebdomadaire rigoureux pour parfaire leur technique, maîtriser des pas de gigue complexes, devenir bon improvisateur et interpréter des chorégraphies de plus en plus exigeantes. Chaque année, des activités d’apprentissage intensives sont proposées aux jeunes interprètes pour explorer leur plein potentiel. Ils se familiarisent également avec le contexte professionnel de la danse en côtoyant et en partageant la scène, lors de certains évènements, avec les artistes de la Compagnie. L’esprit d’équipe, l’engagement et le dépassement de soi sont des valeurs clé de la Jeune Relève.
La Jeune Relève prépare les danseurs à intégrer la Compagnie. Ils reçoivent un entraînement hebdomadaire rigoureux pour parfaire leur technique, maîtriser des pas de gigue complexes, devenir bon improvisateur et interpréter des chorégraphies de plus en plus exigeantes. Chaque année, des activités d’apprentissage intensives sont proposées aux jeunes interprètes pour explorer leur plein potentiel. Ils se familiarisent également avec le contexte professionnel de la danse en côtoyant et en partageant la scène, lors de certains évènements, avec les artistes de la Compagnie. L’esprit d’équipe, l’engagement et le dépassement de soi sont des valeurs clé de la Jeune Relève.
La Relève (14-18 ans)
425 $
Pas d'expiration
La Relève prépare les danseurs à intégrer la Compagnie. Ils reçoivent un entraînement hebdomadaire rigoureux pour parfaire leur technique, maîtriser des pas de gigue complexes, devenir bon improvisateur et interpréter des chorégraphies de plus en plus exigeantes. Chaque année, des activités d’apprentissage intensives sont proposées aux jeunes interprètes pour explorer leur plein potentiel. Ils se familiarisent également avec le contexte professionnel de la danse en côtoyant et en partageant la scène, lors de certains évènements, avec les artistes de la Compagnie. L’esprit d’équipe, l’engagement et le dépassement de soi sont des valeurs clé de la Relève.
La Relève prépare les danseurs à intégrer la Compagnie. Ils reçoivent un entraînement hebdomadaire rigoureux pour parfaire leur technique, maîtriser des pas de gigue complexes, devenir bon improvisateur et interpréter des chorégraphies de plus en plus exigeantes. Chaque année, des activités d’apprentissage intensives sont proposées aux jeunes interprètes pour explorer leur plein potentiel. Ils se familiarisent également avec le contexte professionnel de la danse en côtoyant et en partageant la scène, lors de certains évènements, avec les artistes de la Compagnie. L’esprit d’équipe, l’engagement et le dépassement de soi sont des valeurs clé de la Relève.
Adultes
150 $
Pas d'expiration
Ce cours permet aux adultes de découvrir les cultures du monde par le biais des danses trad. Il offre l’opportunité de bouger et de socialiser en groupe de manière conviviale. Un divertissement sur des musiques variées !
Ce cours permet aux adultes de découvrir les cultures du monde par le biais des danses trad. Il offre l’opportunité de bouger et de socialiser en groupe de manière conviviale. Un divertissement sur des musiques variées !
Gigue (Adultes)
150 $
Pas d'expiration
Ce cours vous fait découvrir la gigue québécoise qui est un style de danse de notre patrimoine vivant. Il offre l’opportunité d’apprendre davantage concernant sont origines et ainsi, la pratiquer sous une forme actuelle. Vous allez vous familiariser et explorer les différentes rythmiques de manière conviviale.
Ce cours vous fait découvrir la gigue québécoise qui est un style de danse de notre patrimoine vivant. Il offre l’opportunité d’apprendre davantage concernant sont origines et ainsi, la pratiquer sous une forme actuelle. Vous allez vous familiariser et explorer les différentes rythmiques de manière conviviale.
Ajouter un don pour Ensemble folklorique Mackinaw
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!