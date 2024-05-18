Inscriptions - École de danse Mackinaw - Saison 2024-2025

La Jeune Relève prépare les danseurs à intégrer la Compagnie. Ils reçoivent un entraînement hebdomadaire rigoureux pour parfaire leur technique, maîtriser des pas de gigue complexes, devenir bon improvisateur et interpréter des chorégraphies de plus en plus exigeantes. Chaque année, des activités d’apprentissage intensives sont proposées aux jeunes interprètes pour explorer leur plein potentiel. Ils se familiarisent également avec le contexte professionnel de la danse en côtoyant et en partageant la scène, lors de certains évènements, avec les artistes de la Compagnie. L’esprit d’équipe, l’engagement et le dépassement de soi sont des valeurs clé de la Jeune Relève.

