Discussion Être parent d’un DI léger : Recevoir le diagnostic

Recommencer l'histoire du début nous permet parfois de cicatriser ces moments qui n'ont peut-être pas été pris en compte ou en considération. Rejoignez-nous pour une discussion animée par Fabiola Theodore, un espace sécuritaire où les parents ayant un enfant avec une déficience intellectuelle légère peuvent échanger sur leur vécu et trouver du soutien.

L'objectif de notre groupe de discussion est de partager nos savoirs expérientiels et de trouver ensemble des solutions aux défis rencontrés. Pour cette édition spéciale, nous nous concentrerons sur l'annonce du diagnostic.

Dans un espace d'empathie et de soutien, nous explorerons ensemble nos émotions et discuterons du deuil de l'enfant parfait. En repartant du processus de l'annonce du diagnostic, nous pourrons entamer un nouveau chapitre, laissant tomber les fardeaux du passé pour avancer vers un avenir plus positif et plus serein.

Rejoignez-nous pour une discussion sincère et remplie d'empathie. Ensemble, nous pouvons partager notre vécu et trouver la force nécessaire pour accompagner nos enfants dans ce cheminement. Rejoignez-nous et faites partie d'une communauté de parents compréhensifs et bienveillants.