« Découvertes 2024 »

1 participation. Le TRIO DÉCOUVERTE gourmande (Greta Bédard)
5 $
La PDG vous invite à vivre une expérience gastronomique unique en découvrant l’un de ses plats préférés, en compagnie de deux collègues de votre choix. Profitez de ce moment convivial pour échanger et partager avec la PDG dans une ambiance chaleureuse.
1 participation. La sortie épicurienne (Julie Dufour)
5 $
La VPRH vous offre un certificat-cadeau de 75 $ pour savourer une expérience culinaire inoubliable dans l’un des nombreux restos Plaisirs.
La VPAF vous offre un foulard en tricot personnalisé, soigneusement réalisé pour refléter votre style unique et apporter une touche chaleureuse à votre garde-robe en plus d’un certificat-cadeau de 75$ chez Strøm spa.
1 participation. Les gadgets inédits (Danny Gagnon)
5 $
Le VPE vous présente une boîte de gadgets composée de 8 articles inédits, que vous n’avez jamais pensé vous procurer. Certains seront utiles, d’autres amusants. Une chose est certaine, cette boîte à gadgets vous fera découvrir des produits inédits.
1 participation. Les savoureuses côtes fumée (Mario St-Laur)
5 $
Le DPCM vous propose un rack de côtes levées à la Memphis ou Kansas City, fumé à feu doux pendant plus de 4 heures 30. Ces savoureuses côtes, livrées sous vide, seront accompagnées de la recette secrète du chef, d’épices maison et de quelques trucs.
1 participation. Les aventures en nature (Louis Choinière)
5 $
Le VPI vous propose deux droits d’accès illimités au Parc national de la Jacques-Cartier, vous permettant d’explorer sans restriction la beauté naturelle de ce site emblématique.
1 participation. Les gourmandises surprises (Marie-Gabriell)
5 $
LA VPACSG vous offre un panier rempli de gourmandises variées. Des produits locaux ou internationaux à consommer avec modération, qui valent définitivement le coup d’être découverts.
1 participation pour tous les lots
25 $
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!