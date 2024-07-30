La boutique de GABA collective

105$ + tx Fabriqué à partir d'un molleton luxueux de 14 oz, ce hoodie est incroyablement doux et chaud, tout en restant respirant et évacuant l'humidité. La coupe ample permet une liberté de mouvement totale, ce qui le rend parfait pour tout, des courses quotidiennes à la détente à la maison. La poche kangourou offre un espace de rangement suffisant pour vos essentiels, tandis que les poignets et le bas côtelés gardent le froid à l'extérieur. Ce hoodie est teint en pièce. Nos hoodies teints en pièce sont teintés après leur confection, ce qui leur confère une couleur plus durable et uniforme, y compris dans les coutures et les côtes. Cela signifie également qu'ils rétréciront moins et que les couleurs resteront fidèles après plusieurs lavages.

