AÉFSA

Organisé par

AÉFSA

À propos de cet événement

À LA UNE - FSA Fashion Show

805 Av. Wilfrid-Laurier

Québec, QC G1R 2L3, Canada

Avant-scène
55 $

La zone Avant-Scène vous offre des sièges privilégiés près de la scène. Vous bénéficierez d’une vue directe sur le spectacle et en étant très près des mannequins. Ne manquez pas cette occasion de vivre une super soirée dans notre section Avant-Scène. Réservez vos places dès maintenant !

Admission générale
45 $

La zone Admission Générale vous offre des sièges ayant une vue d’ensemble sur les jeux de lumières, les décors, les écrans géants de la salle et bien évidemment, le défilé! Rejoignez-nous pour vivre une expérience incomparable, au centre de la salle, dans la section Admission Générale. Obtenez vos billets dès maintenant !

Zone BudLight
40 $

La zone Budlight est située à l’arrière de la salle. Cette section conviviale décorée de tables cocktail ne contient pas de siège. Ce billet inclut une consommation, l’accès à un bar exclusif pendant le spectacle, tout en vous permettant de bénéficier d’une vue d’ensemble sur le défilé. Rejoignez-nous dans cette superbe ambiance. Réservez vos places dès maintenant et préparez-vous à vivre une soirée inoubliable dans la Zone Festive signée Budlight !

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