À LA UNE - FSA Fashion Show

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À propos de cet événement
La zone Avant-Scène vous offre des sièges privilégiés près de la scène. Vous bénéficierez d’une vue directe sur le spectacle et en étant très près des mannequins. Ne manquez pas cette occasion de vivre une super soirée dans notre section Avant-Scène. Réservez vos places dès maintenant !
La zone Admission Générale vous offre des sièges ayant une vue d’ensemble sur les jeux de lumières, les décors, les écrans géants de la salle et bien évidemment, le défilé! Rejoignez-nous pour vivre une expérience incomparable, au centre de la salle, dans la section Admission Générale. Obtenez vos billets dès maintenant !
La zone Budlight est située à l’arrière de la salle. Cette section conviviale décorée de tables cocktail ne contient pas de siège. Ce billet inclut une consommation, l’accès à un bar exclusif pendant le spectacle, tout en vous permettant de bénéficier d’une vue d’ensemble sur le défilé. Rejoignez-nous dans cette superbe ambiance. Réservez vos places dès maintenant et préparez-vous à vivre une soirée inoubliable dans la Zone Festive signée Budlight !
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