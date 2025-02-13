À LA UNE - FSA Fashion Show

La zone Budlight est située à l’arrière de la salle. Cette section conviviale décorée de tables cocktail ne contient pas de siège. Ce billet inclut une consommation, l’accès à un bar exclusif pendant le spectacle, tout en vous permettant de bénéficier d’une vue d’ensemble sur le défilé. Rejoignez-nous dans cette superbe ambiance. Réservez vos places dès maintenant et préparez-vous à vivre une soirée inoubliable dans la Zone Festive signée Budlight !