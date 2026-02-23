À l'affiche - Lancement de l'édition 2026 - Adrian Norvid

Entrée au lancement

+ Admissibilité au tirage de prix culturels lors de la soirée

+ Admissibilité au tirage d'un crewneck Arprim au design de Louis Bouvier

+ Admissibilité au tirage de l'édition 2026 d'À l'affiche réalisée par Adrian Norvid et l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM