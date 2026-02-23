Arprim, centre d'essai en art imprimé

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Arprim, centre d'essai en art imprimé

À propos de cet événement

À l'affiche - Lancement de l'édition 2026 - Adrian Norvid

372 Rue Sainte-Catherine O #426

Montréal, QC H3B 1A2, Canada

Billet à 25 $
25 $

Entrée au lancement

+ Admissibilité au tirage de prix culturels lors de la soirée

Billet à 50 $
50 $

Entrée au lancement

+ Admissibilité au tirage de prix culturels lors de la soirée

+ Admissibilité au tirage d'un crewneck Arprim au design de Louis Bouvier

Billet à 75 $
75 $

Entrée au lancement

+ Admissibilité au tirage de prix culturels lors de la soirée

+ Admissibilité au tirage d'un crewneck Arprim au design de Louis Bouvier

+ Admissibilité au tirage de l'édition 2026 d'À l'affiche réalisée par Adrian Norvid et l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM 

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