Parkinson Estrie

Organisé par

Parkinson Estrie

À propos de cet événement

À nous deux Parkinson Printemps 2026 ! Granby (1 ou 2 x par semaine)

231

rue Saint-Charles Sud #4, Granby

2 x SEMAINE (mardi et jeudi)
80 $

2 X PAR SEMAINE

de 10h à 11h

Lieu : 231, rue Saint-Charles Sud #4, Granby

du 14 avril au 4 juin 2026

MARDIS (1xSEMAINE)
40 $

1 X PAR SEMAINE

de 10h à 11h - les mardis

Lieu : 231, rue Saint-Charles Sud #4, Granby

du 14 avril au 4 juin 2026

JEUDIS (1xSEMAINE)
40 $

1 X PAR SEMAINE

de 10h à 11h - les jeudis

Lieu : 231, rue Saint-Charles Sud #4, Granby

du 14 avril au 4 juin 2026

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