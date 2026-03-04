À nous deux Parkinson Printemps 2026 ! Granby (1 ou 2 x par semaine)

Organisé par
À propos de cet événement
rue Saint-Charles Sud #4, Granby
2 X PAR SEMAINE
de 10h à 11h
Lieu : 231, rue Saint-Charles Sud #4, Granby
du 14 avril au 4 juin 2026
1 X PAR SEMAINE
de 10h à 11h - les mardis
Lieu : 231, rue Saint-Charles Sud #4, Granby
du 14 avril au 4 juin 2026
1 X PAR SEMAINE
de 10h à 11h - les jeudis
Lieu : 231, rue Saint-Charles Sud #4, Granby
du 14 avril au 4 juin 2026
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