À table pour les familles

Avec vos collègues, en famille ou entre amis, soyez nos Chefs-invités et venez préparer un repas pour les familles qui séjournent à la Maison Ronald McDonald. Ce montant de 500 $ permettra l'achat des aliments nécessaires à la préparation par votre groupe d'un mets, un accompagnement et un dessert qui seront offerts aux familles lors de votre visite (+/- 75 personnes).
Votre don finance un repas par jour pour toutes les familles du Manoir pendant un mois.
*Activation incluse : 2 activités Chefs-Invités (venez
en équipe cuisinez un repas pour les familles au Manoir).
Venez en équipe cuisiner, décorer et semer la magie lors d'événements festifs à la Maison Ronald McDonald, offrant ainsi répit et soutien aux familles.
