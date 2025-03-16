Un Goût de l'Eid - Atelier de préparation de Ka'ak

Ajouter un don pour The Canadian Palestinian Foundation of Quebec
$
Admission générale
15 $
Veuillez acheter un billet d'admission générale pour accéder à l'événement, des instructions détaillées et la possibilité d'apprendre l'art de préparer ce dessert adoré avec nous ! *Les matériaux seront fournis.*
Veuillez acheter un billet d'admission générale pour accéder à l'événement, des instructions détaillées et la possibilité d'apprendre l'art de préparer ce dessert adoré avec nous ! *Les matériaux seront fournis.*
Participant supplémentaire
Gratuit
Veuillez indiquer jusqu'à 3 participants supplémentaires qui se joindront à vous pour apprendre à faire du ka'ak !
Veuillez indiquer jusqu'à 3 participants supplémentaires qui se joindront à vous pour apprendre à faire du ka'ak !
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!