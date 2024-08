H-24 Ressourcement Thermique - Spa des Neiges (Québec)

Plongez dans une expérience de ressourcement alliant activités de groupe, cercles de parole et dîner convivial, suivies d'une détente thermique apaisante. Cette journée immersive vise à renforcer les liens communautaires, favoriser le bien-être individuel et offrir une pause régénératrice dans un cadre chaleureux et inclusif.



L'activité comprend :

- Moment d'échange entre pair.es et activité de détente en groupe

- un dîner convivial dans une salle privée

- un accès aux installations thermiques et aires de détente jusqu'à 21h





Critères d'admission:

- être salarié.e d'un organisme communautaire,

- limite de trois participants provenant du même organisme





** Il est judicieux de lire la politique d'annulation et de remboursement de Ricochet avant de compléter votre inscription : https://cutt.ly/QV3VI5I