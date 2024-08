TEST Journée Portes ouvertes

Journée Portes ouvertes du 15 septembre 2024

Attention! Une seule inscription par famille!





Nous vous invitons à vous inscrire afin de réserver votre place pour notre journée PORTES OUVERTES.





La visite du collège, en groupe de quatre personnes et d'une durée approximative de 75 minutes , vous permettra de découvrir les programmes, activités, espaces de vie et installations culturelles et sportives. De plus, l'équipe-école sera heureuse de vous rencontrer et de répondre à vos questions.





En prévision de la visite, veuillez prendre note des informations suivantes :