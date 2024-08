Drapeau du fonds de construction d'un edifice

INITIATIVE POUR LE FONDS DE CONSTRUCTION !





Nous sommes reconnaissants de la nouvelle initiative visant à recueillir des fonds pour le Fonds de construction de l'Association jamaïcaine.

Bravo à tous ceux qui ont contribué à rendre cela possible en créant cette initiative avec l'Association Jamaïque de Montréal. Nous vous apprécions vraiment !

Merci à tous ceux qui ont acheté ces drapeaux pour 10 $. Apportez-les à la Journée de la Jamaïque le 27 juillet 2024.

Ils peuvent être achetés en ligne ou au restaurant Cool Runnings (Association jamaïcaine de Montréal - 4065 Jean Talon), au restaurant Frontline (4615 Van Horne) et au restaurant One Stop (334 St. Jacques, à Lachine).