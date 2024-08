Early bird -EFFERVESCENCE - Le futur des sciences de la vie - édition 2024

Cet événement phare en Amérique du Nord présente des thématiques d’actualité et des thématiques du futur des sciences de la vie dans le cadre de deux jours immersifs et enchanteurs. Il est une occasion unique de rencontrer les acteurs en sciences de la vie et technologies de la santé pour échanger autour de ces thématiques en plus de forger de nouveaux partenariats d’affaires.