Pièce de théâtre jeunesse - Enfants de tempête

L'idée originale derrière Enfants de tempête est issue d'une création collective dirigée par Carlo Alberton en 2015. Pour ce spectacle, le texte a été adapté et mis en scène par Kim BeauBien.





IMPORTANT

Les portes ouvrent 45 minutes avant la représentation. Par respect pour les jeunes comédiens et pour ne pas les interrompre sur scène (nous jouons dans une petite salle et tout le monde aura conscience de votre retard), nous vous demandons d'arriver au minimum 15 minutes avant le début du spectacle.





Sur place, vous trouverez une zone ludique avec jeux de société et arcades. De plus, des rafraîchissements sont vendus (limonade, soda pop, eau pétillante et jus) ainsi que des grignotines (chips, jujubes, bonbons et barres de chocolat).





Veuillez noter que les billets sont non-remboursables.









Stationnement

Nous vous conseillons de vous rendre dans le stationnement de l'église situé dans la rue Chanoine-Martin.





Pour toutes questions, écrivez-nous à [email protected].