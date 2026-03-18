Membrariat - Journal de rue de l'Estrie

Offert par
À propos des adhésions
Valide jusqu'au 26 mars 2027
Toute personne souhaitant manifester son appui au Journal de rue de l’Estrie peut devenir membre de soutien. POUR FAIRE UN DON SUPPLÉMENTAIRE, DÉFILER CETTE PAGE JUSQU'EN BAS SVP! :) Un reçu pour fins d'impôts vous sera remis par la poste.
Les membres de soutien peuvent participer aux activités de l’organisme et assister aux assemblées des membres, mais n’ont pas le droit de voter lors de ces assemblées.
Valide jusqu'au 31 mars à UTC−4
Tout organisme à but non lucratif légalement constitué souhaitant manifester son appui au Journal de rue de l’Estrie et profiter des avantages peut devenir membre de soutien.
Vous bénéficiez des avantages suivants :
Le Journal de rue fait rayonner les organismes de la région en publiant des contenus qui valorisent leur mission. Ce précieux échange offre à la communauté un journal de qualité qui met en lumière la diversité des ressources d’aide disponibles en Estrie et leur expertise.
Dans le but d’assurer la pérennité d’un tel partenariat, démontrez cette solidarité entre pairs en adhérant comme membre organisme.
POUR FAIRE UN DON SUPPLÉMENTAIRE, DÉFILER CETTE PAGE JUSQU'EN BAS SVP! :)
Les membres de soutien peuvent participer aux activités de l’organisme et assister aux assemblées des membres, mais n’ont pas le droit de voter lors de ces assemblées.
Valide jusqu'au 26 mars 2027
Petite, moyenne ou grande entreprise, manifestez votre appui en devenant membre de soutien du Journal de rue de l’Estrie pour tout don de 100 $ et plus. POUR FAIRE UN DON SUPPLÉMENTAIRE, DÉFILER CETTE PAGE JUSQU'EN BAS SVP! :) Un reçu pour fins d'impôts vous sera remis par la poste.
Les membres de soutien peuvent participer aux activités de l’organisme et assister aux assemblées des membres, mais n’ont pas le droit de voter lors de ces assemblées.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!