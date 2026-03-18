Membrariat - Journal de rue de l'Estrie

Tout organisme à but non lucratif légalement constitué souhaitant manifester son appui au Journal de rue de l’Estrie et profiter des avantages peut devenir membre de soutien.





Vous bénéficiez des avantages suivants :

Petite annonce gratuite dans le cahier communautaire (maximum 50 mots) dans le numéro de votre choix en cours d’année (places limitées)

Chronique ½ page (400 mots) pour seulement 305 $, (près de 50 % de rabais du prix régulier de 670 $) dans le numéro de votre choix en cours d’année (places limitées)

Priorité de publication de vos chroniques

Le Journal de rue fait rayonner les organismes de la région en publiant des contenus qui valorisent leur mission. Ce précieux échange offre à la communauté un journal de qualité qui met en lumière la diversité des ressources d’aide disponibles en Estrie et leur expertise.

Dans le but d’assurer la pérennité d’un tel partenariat, démontrez cette solidarité entre pairs en adhérant comme membre organisme.





POUR FAIRE UN DON SUPPLÉMENTAIRE, DÉFILER CETTE PAGE JUSQU'EN BAS SVP! :)





Les membres de soutien peuvent participer aux activités de l’organisme et assister aux assemblées des membres, mais n’ont pas le droit de voter lors de ces assemblées.



