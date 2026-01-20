Club d'aviron de Boucherville

Organisé par

Club d'aviron de Boucherville

À propos de cet événement

Entreposage de bateau 2026

239 Bd Marie-Victorin

Boucherville, QC J4B 5W2, Canada

Entreposage seul
485 $

Veuillez sélectionner cette option si vous ne comptez pas du tout ramer au cours de la saison 2026

Entreposage - Carnet de sorties
200 $

Entreposage de bateau pour les membres détenteurs d'un carnet de sorties du Club d'aviron de Boucherville

Entreposage - Membre prorata
100 $

Entreposage de bateau pour les membres détenteurs d'un abonnement au prorata du Club d'aviron de Boucherville (i.e. inscription après le 1er juillet)

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