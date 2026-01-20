Entreposage de bateau 2026

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Entreposage de bateau pour les membres détenteurs d'un carnet de sorties du Club d'aviron de Boucherville
Entreposage de bateau pour les membres détenteurs d'un abonnement au prorata du Club d'aviron de Boucherville (i.e. inscription après le 1er juillet)
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