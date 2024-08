Ciné Jonction présente " Vers un avenir radieux"

VERS UN AVENIR RADIEUX de Nanni Moretti





Version originale avec sous-titres français. Italie – France. 2023. 95 min. (G)

Avec Nanni Moretti, Marguerita Buy, Mathieu Amalric.





Giovanni, cinéaste italien renommé, s’apprête à tourner son nouveau film. Mais entre son couple en crise, son producteur français au bord de la faillite et sa fille qui le délaisse, tout semble jouer contre lui! Toujours sur la corde raide, Giovanni va devoir repenser sa manière de faire s’il veut mener tout son petit monde vers un avenir radieux.





« Entouré de ses acteurs fidèles et avec un humour qui, plus que jamais, sert d'antidote à la désespérance, Nanni Moretti signe un nouveau chapitre inspiré de son grand roman personnel et national. » (Olivier de Bruyn, Les Echos)





Voir la bande annonce