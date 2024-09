Guérison des traumatismes intergénérationnels et équilibre travail-vie personnelle

Dans cette conférence inspirante et transformative, nous explorerons comment les traumatismes intergénérationnels influencent notre équilibre entre travail et vie personnelle. En comprenant et en guérissant les schémas hérités de nos ancêtres, nous pouvons libérer des blocages émotionnels et énergétiques qui affectent notre bien-être et notre productivité.





Cette conférence est présentée par Inès Zongo, fondatrice de Future Toi et spécialiste en guérison des traumatismes intergénérationnels.

Date : L undi 10 juin 2024



Heure : 12:00 à 14:00

Lieu : En virtuel

Points clés de la conférence :

Comprendre les traumatismes intergénérationnels

Identification des schémas et des croyances limitantes transmises à travers les générations et leur impact sur notre vie quotidienne.

Techniques de guérison :

Introduction à des méthodes holistiques pour libérer ces influences négatives et restaurer l'équilibre intérieur.





Équilibre travail-vie personnelle :

Stratégies pratiques pour intégrer les apprentissages de la guérison intergénérationnelle afin de créer une vie professionnelle et personnelle harmonieuse.





Études de cas et témoignages :

Partage d'histoires de transformation et de succès pour illustrer les bénéfices de cette approche.





Rejoignez-nous pour découvrir comment la guérison des traumatismes intergénérationnels peut non seulement améliorer votre bien-être personnel, mais aussi optimiser votre performance et satisfaction au travail.

