Le grand voyage de Ti-Gus - 29 novembre 2020

Présenté en formule intime à la Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM)





Ti-gus aimerait bien partir en voyage, d’ailleurs son avion l’attend et il doit s’en aller, mais malheureusement une foule d’obstacle se met en travers de sa route! À la fois naïf et rusé, peureux et courageux, crasse et tendre, bête et méchant, Ti-Gus trouve toujours une solution à son problème, même si parfois cette solution implique des coups de bâton… Inspiré de la tradition européenne de marionnette à gaine, Le grand voyage de Ti-Gus est un spectacle divertissant et fou qui saura réjouir les plus petits comme les plus grands.

Durée : 30 minutes

Technique : Marionnettes à gaine





Parallèlement à sa formation d’acteur, Noë Cropsal perfectionne ses compétences de marionnettiste au DESS en théâtre de marionnettes contemporain, à l’École supérieure de théâtre à l'UQÀM. Depuis sa graduation, en 2009, il a travaillé pour le Théâtre de l’Avant-Pays et a créé plusieurs spectacles, notamment Petit plein, Le vieil homme et la mer, En dehors de moi et la série Ti-Gus. Il s’est récemment tourné vers le cinéma. Vivarium et Elle dansait si bien sont ses premiers courts-métrages.





Texte, scénographie et interprétation : Noë Cropsal

Mise en scène : Noë Cropsal, avec l’aide de Dinaïg Stall







Tarif unique: 15 $

Prix par siège réservé, taxes comprises.

ACHAT DE BILLETS PAR TÉLÉPHONE SEULEMENT : 514 270-2717, poste 0

Horaire de la billetterie : Du mardi au vendredi de 9 h à 17 h





MAISON INTERNATIONALE DES ARTS DE LA MARIONNETTE (MIAM)

