Atelier virtuel « Comment survivre aux crises »

L'AQST est heureuse de vous partager, en partenariat avec Éducation Unik, un atelier présenté par Sabrina Guilbault.

L'atelier sera présenté sous forme virtuelle, vous recevrez tous les détails de connexion et la documentation nécéssaire dans la semaine précédant l'atelier.

L’atelier ‘’Comment survivre aux crises!!!’’, c’est plus de 10 interventions pratico-pratiques afin de vous aider avec les comportements des enfants qui ont différentes problématiques telles que Syndrome de La Tourette. En prenant l’anxiété comme point de départ et en établissant les fonctions du comportement, vous serez en mesure de mettre en application les différentes stratégies proposées, d’obtenir une meilleure collaboration de la part de votre ’enfant, de diminuer l’intensité, la fréquence des crises et ainsi développer certains apprentissages.

Vous avez jusqu'au dimanche 14 mars pour vous inscrire.

Les membres de l'AQST bénéficie d'un rabais de 5 $. Si vous n'êtes pas membre de l'AQST, vous pouvez le devenir en cliquant sur le lien suivant : https://app.simplyk.io/fr/ticketing/7646c26c-26bb-4abf-97dd-788a5508f9c4 ou profiter de l'atelier au tarif régulier.