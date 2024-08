Soutenez la Fondation Nouveaux Sentiers dans sa mission :

Engager, soutenir et connecter les jeunes des Premières Nations au Québec en offrant un parcours d'expériences visant leur mieux-être culturel, individuel et collectif.

Support the New Pathways Foundation in its mission:





Engage, support and connect First Nations youth in Quebec by offering a range of experiences aimed at their cultural, individual and collective well-being.