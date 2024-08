SOUSCRIPTION AU SERVICE DE RESTAURATION

Cher restaurateur / chère restauratrice,





L’ARROCQ organise chaque année sa traditionnelle JOURNÉE CULTURELLE en plein air, cette année, la quatrième édition aura lieu le 27 juillet 2024 à au Parc Victoria, à l’adresse, 160 Rue du Cardinal-Maurice-Roy, Québec, QC G1K 8B3. Il s’agit d’un évènement qui célèbre la richesse de l'expression culturelle et sportive des communautés ressortissantes de l’Ouest du Cameroun dans la Ville de Québec.

Pour cette occasion, l'ARROCQ est à la recherche deux restaurants intéressés à fournir des spécialités culinaires et un service de vente d'alcool pour offrir une expérience dégustation innovante et inoubliable à notre public.





L'ARROCQ souhaite collaborer avec des partenaires qui partagent son engagement de qualité et proposant des mets et des plats respectant les règles sanitaires essentielles.

En s'appuyant sur les données de l'année passée, nous attendons environ 1500 de visiteurs lors de cette journée et espérons proposer une offre de boissons alcoolisées et non alcoolisées qui complémentera les plats de manière appropriée. Nous sommes ainsi également à la recherche de partenaires disposant des autorisations légales pour le service d'alcool et souhaitant collaborer avec nous pour une expérience culinaire mémorable.









Chaque entreprise de restauration participante se verra demander une contribution de 500$ (cinq cent dollars) pour couvrir les coûts d'exploitation de l'événement, qui comprend la mise à disposition d'un espace de restauration dédié, la gestion des déchets, les équipements nécessaires et la promotion de l’événement. Cette contribution offre une occasion unique d'exposer votre restaurant à un public plus large et de bénéficier d'un plus grand rayonnement auprès de notre communauté.

Si vous êtes intéressé pour participer à notre journée culturelle avec un service de vente d'alcool, veuillez postuler avant le 15 juin 2024 et nous vous fournirons toutes les informations nécessaires pour la suite des démarches. Nous espérons pouvoir compter sur votre participation pour offrir une expérience culinaire de qualité à nos visiteurs et contribuer à la réussite de cet événement culturel.

Les candidatures seront analysées sur la base des informations qui seront produits par les entreprises qui vont appliquer sur cette opportunité.

Cordialement,