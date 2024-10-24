Fondation de l'école primaire Maisonneuve

Fondation de l'école primaire Maisonneuve

Vente de sapins et de couronnes

1680 Av Morgan

Montréal, QC H1V 2P9, Canada

Sapin Beaumier qualité #1 - 5-6 pieds item
Sapin Beaumier qualité #1 - 5-6 pieds
45 $
Le sapin de qualité #1 est un sapin cultivé et bien garni, il aura quelques légères irrégularités, mais dans son ensemble il est quand même très beau. La largeur d'un sapin correspond environ à la moitié de sa hauteur. Alors, par exemple, un sapin de 5 pieds aura environ 2.5 pieds de large.
Sapin Beaumier qualité #1 - 6-7 pieds item
Sapin Beaumier qualité #1 - 6-7 pieds
57 $
Le sapin de qualité #1 est un sapin cultivé et bien garni, il aura quelques légères irrégularités, mais dans son ensemble il est quand même très beau. La largeur d'un sapin correspond environ à la moitié de sa hauteur. Alors, par exemple, un sapin de 6 pieds aura environ 3 pieds de large.
Sapin Beaumier qualité #1 - 7-8 pieds item
Sapin Beaumier qualité #1 - 7-8 pieds
70 $
Le sapin de qualité #1 est un sapin cultivé et bien garni, il aura quelques légères irrégularités, mais dans son ensemble il est quand même très beau. La largeur d'un sapin correspond environ à la moitié de sa hauteur. Alors, par exemple, un sapin de 7 pieds aura environ 3.5 pieds de large.
Sapin Beaumier Qualité Premium - 5-6 pieds item
Sapin Beaumier Qualité Premium - 5-6 pieds
60 $
Le sapin de qualité premium est le sapin le plus uniforme, il est garni et ne présente pas d'irrégularités. La largeur d'un sapin correspond environ à la moitié de sa hauteur. Alors, par exemple, un sapin de 5 pieds aura environ 2.5 pieds de large.
Sapin Beaumier Qualité Premium - 6-7 pieds item
Sapin Beaumier Qualité Premium - 6-7 pieds
70 $
Le sapin de qualité premium est le sapin le plus uniforme, il est garni et ne présente pas d'irrégularités. La largeur d'un sapin correspond environ à la moitié de sa hauteur. Alors, par exemple, un sapin de 6 pieds aura environ 3 pieds de large.
Sapin Beaumier Qualité Premium - 7-8 pieds item
Sapin Beaumier Qualité Premium - 7-8 pieds
85 $
Le sapin de qualité premium est le sapin le plus uniforme, il est garni et ne présente pas d'irrégularités. La largeur d'un sapin correspond environ à la moitié de sa hauteur. Alors, par exemple, un sapin de 7 pieds aura environ 3.5 pieds de large.
Sapin miniature item
Sapin miniature
30 $
Sapin miniature d'environs 3 pieds (pied non inclus)
Couronne de Noël décorée (20 pouces) item
Couronne de Noël décorée (20 pouces)
35 $
*Les décorations sur la couronne peuvent changer de couleur sans préavis
Sapin Suspendu item
Sapin Suspendu
30 $
Grâce à votre don, une famille de l'école recevra un beau sapin pour les fêtes! Le nécessaire à sa décoration sera fourni par la fondation (éligible à un reçus d'impôt)
Sapin décoré Suspendu item
Sapin décoré Suspendu
60 $
Grâce à votre don, une famille de l'école recevra un beau sapin et le nécessaire à sa décoration pour les fêtes! (éligible à un reçus d'impôt)

