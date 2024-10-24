Vente de sapins et de couronnes

Le sapin de qualité #1 est un sapin cultivé et bien garni, il aura quelques légères irrégularités, mais dans son ensemble il est quand même très beau. La largeur d'un sapin correspond environ à la moitié de sa hauteur. Alors, par exemple, un sapin de 5 pieds aura environ 2.5 pieds de large.
Le sapin de qualité #1 est un sapin cultivé et bien garni, il aura quelques légères irrégularités, mais dans son ensemble il est quand même très beau. La largeur d'un sapin correspond environ à la moitié de sa hauteur. Alors, par exemple, un sapin de 5 pieds aura environ 2.5 pieds de large.
Sapin Beaumier qualité #1 - 6-7 pieds
57 $
Le sapin de qualité #1 est un sapin cultivé et bien garni, il aura quelques légères irrégularités, mais dans son ensemble il est quand même très beau. La largeur d'un sapin correspond environ à la moitié de sa hauteur. Alors, par exemple, un sapin de 6 pieds aura environ 3 pieds de large.
Le sapin de qualité #1 est un sapin cultivé et bien garni, il aura quelques légères irrégularités, mais dans son ensemble il est quand même très beau. La largeur d'un sapin correspond environ à la moitié de sa hauteur. Alors, par exemple, un sapin de 6 pieds aura environ 3 pieds de large.
Sapin Beaumier qualité #1 - 7-8 pieds
70 $
Le sapin de qualité #1 est un sapin cultivé et bien garni, il aura quelques légères irrégularités, mais dans son ensemble il est quand même très beau. La largeur d'un sapin correspond environ à la moitié de sa hauteur. Alors, par exemple, un sapin de 7 pieds aura environ 3.5 pieds de large.
Le sapin de qualité #1 est un sapin cultivé et bien garni, il aura quelques légères irrégularités, mais dans son ensemble il est quand même très beau. La largeur d'un sapin correspond environ à la moitié de sa hauteur. Alors, par exemple, un sapin de 7 pieds aura environ 3.5 pieds de large.
Sapin Beaumier Qualité Premium - 5-6 pieds
60 $
Le sapin de qualité premium est le sapin le plus uniforme, il est garni et ne présente pas d'irrégularités. La largeur d'un sapin correspond environ à la moitié de sa hauteur. Alors, par exemple, un sapin de 5 pieds aura environ 2.5 pieds de large.
Le sapin de qualité premium est le sapin le plus uniforme, il est garni et ne présente pas d'irrégularités. La largeur d'un sapin correspond environ à la moitié de sa hauteur. Alors, par exemple, un sapin de 5 pieds aura environ 2.5 pieds de large.
Sapin Beaumier Qualité Premium - 6-7 pieds
70 $
Le sapin de qualité premium est le sapin le plus uniforme, il est garni et ne présente pas d'irrégularités. La largeur d'un sapin correspond environ à la moitié de sa hauteur. Alors, par exemple, un sapin de 6 pieds aura environ 3 pieds de large.
Le sapin de qualité premium est le sapin le plus uniforme, il est garni et ne présente pas d'irrégularités. La largeur d'un sapin correspond environ à la moitié de sa hauteur. Alors, par exemple, un sapin de 6 pieds aura environ 3 pieds de large.
Sapin Beaumier Qualité Premium - 7-8 pieds
85 $
Le sapin de qualité premium est le sapin le plus uniforme, il est garni et ne présente pas d'irrégularités. La largeur d'un sapin correspond environ à la moitié de sa hauteur. Alors, par exemple, un sapin de 7 pieds aura environ 3.5 pieds de large.
Le sapin de qualité premium est le sapin le plus uniforme, il est garni et ne présente pas d'irrégularités. La largeur d'un sapin correspond environ à la moitié de sa hauteur. Alors, par exemple, un sapin de 7 pieds aura environ 3.5 pieds de large.
Sapin miniature
30 $
Sapin miniature d'environs 3 pieds (pied non inclus)
Sapin miniature d'environs 3 pieds (pied non inclus)
Couronne de Noël décorée (20 pouces)
35 $
*Les décorations sur la couronne peuvent changer de couleur sans préavis
*Les décorations sur la couronne peuvent changer de couleur sans préavis
Sapin Suspendu
30 $
Grâce à votre don, une famille de l'école recevra un beau sapin pour les fêtes! Le nécessaire à sa décoration sera fourni par la fondation (éligible à un reçus d'impôt)
Grâce à votre don, une famille de l'école recevra un beau sapin pour les fêtes! Le nécessaire à sa décoration sera fourni par la fondation (éligible à un reçus d'impôt)
Sapin décoré Suspendu
60 $
Grâce à votre don, une famille de l'école recevra un beau sapin et le nécessaire à sa décoration pour les fêtes! (éligible à un reçus d'impôt)
Grâce à votre don, une famille de l'école recevra un beau sapin et le nécessaire à sa décoration pour les fêtes! (éligible à un reçus d'impôt)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!