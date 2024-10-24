Vente de sapins et de couronnes

Le sapin de qualité #1 est un sapin cultivé et bien garni, il aura quelques légères irrégularités, mais dans son ensemble il est quand même très beau. La largeur d'un sapin correspond environ à la moitié de sa hauteur. Alors, par exemple, un sapin de 5 pieds aura environ 2.5 pieds de large.

