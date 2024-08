WEBINAIRE | Techniques de vente #3 – Les objections

« Je vais y penser et je vous reviens demain! » « Je vais en parler à ma femme! » Les objections vous font peur? Vous avez raté de belles occasions car vous avez été pris(e) au dépourvu et ne saviez pas quoi répondre à l’objection d’un(e) client(e)? On dit que la vente débute parfois avec une première objection. Aimeriez-vous être plus en confiance et mieux outillé(e) face à différentes objections?





Cet atelier interactif vous permettra de développer vos techniques grâce à une solide préparation pour répondre efficacement aux objections et les transformer en occasions de fermeture de vente.





ÉLÉMENTS DE CONTENU

L’objection : une bonne ou mauvaise chose?

Les différents types d’objections

Découvrir l’objection véritable

Dix (10) techniques proposées pour travailler avec les objections

Avec quelle(s) technique(s) vous sentez-vous plus à l’aise?





MATÉRIEL FOURNI

Chacun et chacune reçoit un cahier comprenant les éléments théoriques et les différents exercices.





APPROCHE PÉDAGOGIQUE

À l’aide de nombreuses mises en situation et d’exercices individuels et en équipe, vous aurez recours à des outils adaptés à votre réalité et des techniques concrètes pour faire face à différentes catégories d’objections et les transformer en occasions de vente.