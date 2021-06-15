Laissez-Passer Musée POP et/ou Vieille prison

Organisé par
À propos de cet événement
Entrée adulte au Musée POP - visite de toutes les expositions à l'affiche (n'inclut pas la visite de la Vieille prison) - Voir nos également nos tarifs familiaux.
Taxes incluses
Entrée adulte - Valide pour la visite des expositions du Musée et la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières - Voir nos également nos tarifs familiaux.
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison
Entrée adulte - Valide pour la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières - Voir nos également nos tarifs familiaux.
Taxes incluses
Réservation obligatoire
Entrée famille (2 adultes, 2 enfants de 5 à 17 ans) au Musée POP - visite de toutes les expositions à l'affiche (n'inclut pas la visite de la Vieille prison)
Taxes incluses
Entrée famille (2 adultes, 2 enfants de 8 à 17 ans) - Valide pour la visite des expositions du Musée et la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières (visite de la prison réservée aux 8 ans et plus)
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison
Entrée famille (2 adultes, 2 enfants de 8 à 17 ans) - Valide pour la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières (visite de la prison réservée aux 8 ans et plus) Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison
Entrée famille (2 adultes, 1 enfant de 5 à 17 ans) au Musée POP - visite de toutes les expositions à l'affiche (n'inclut pas la visite de la Vieille prison)
Taxes incluses
Entrée famille (2 adultes, 1 enfant de 8 à 17 ans) - Valide pour la visite des expositions du Musée et la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières (visite de la prison réservée aux 8 ans et plus)
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison
Entrée famille (2 adultes, 1 enfant de 8 à 17 ans) - Valide pour la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières (visite de la prison réservée aux 8 ans et plus)
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison
Entrée famille (1 adulte, 2 enfants de 5 à 17 ans) au Musée POP - visite de toutes les expositions à l'affiche (n'inclut pas la visite de la Vieille prison)
Taxes incluses
Entrée famille (1 adulte, 2 enfants de 8 à 17 ans) - Valide pour la visite des expositions du Musée et la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières (visite de la prison réservée aux 8 ans et plus)
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison
Entrée famille (1 adulte, 2 enfants de 8 à 17 ans) - Valide pour la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières (visite de la prison réservée aux 8 ans et plus)
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison
Entrée famille (1 adulte, 1 enfant de 5 à 17 ans) au Musée POP - visite de toutes les expositions à l'affiche (n'inclut pas la visite de la Vieille prison)
Taxes incluses
Entrée famille (1 adulte, 1 enfant de 8 à 17 ans) - Valide pour la visite des expositions du Musée et la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières (visite de la prison réservée aux 8 ans et plus)
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison
Entrée famille (1 adulte, 1 enfant de 8 à 17 ans) - Valide pour la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières (visite de la prison réservée aux 8 ans et plus)
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison
Entrée aîné(e) au Musée POP - visite de toutes les expositions à l'affiche (n'inclut pas la visite de la Vieille prison)
Présentation d'une carte d'identité à l'accueil
Taxes incluses
Entrée aîné(e) - Valide pour la visite des expositions du Musée et la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières
Présentation d'une carte d'identité à l'accueil
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison
Entrée aîné(e) - Valide pour la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières
Présentation d'une carte d'identité à l'accueil
Taxes incluses
Réservation obligatoire
Entrée Étudiant(e) au Musée POP - visite de toutes les expositions à l'affiche (n'inclut pas la visite de la Vieille prison)
Présentation d'une carte étudiante à l'accueil
Taxes incluses
Entrée Étudiant(e) - Valide pour la visite des expositions du Musée et la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières
Présentation d'une carte étudiante à l'accueil
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison
Entrée Étudiant(e) - Valide pour la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières
Présentation d'une carte étudiante à l'accueil
Taxes incluses
Réservation obligatoire
Entrée Enfant 5 à 17 ans au Musée POP - visite de toutes les expositions à l'affiche (n'inclut pas la visite de la Vieille prison) avec tarif famille
Taxes incluses
Entrée Enfant supplémentaire 8 à 17 ans - Valide pour la visite des expositions du Musée et la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières avec tarif famille
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison
Entrée Enfant 8 à 17 ans - Valide pour la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières avec tarif famille
Taxes incluses
Réservation obligatoire
