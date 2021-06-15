Musée POP

Laissez-Passer Musée POP et/ou Vieille prison

Adulte - Musée seulement
18 $

Entrée adulte au Musée POP - visite de toutes les expositions à l'affiche (n'inclut pas la visite de la Vieille prison) - Voir nos également nos tarifs familiaux.
Taxes incluses

Adulte - Musée et Vieille prison
31 $

Entrée adulte - Valide pour la visite des expositions du Musée et la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières - Voir nos également nos tarifs familiaux.
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison

Adulte - Vieille prison seulement
22 $

Entrée adulte - Valide pour la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières - Voir nos également nos tarifs familiaux.
Taxes incluses
Réservation obligatoire

Famille 4 - 2 adultes, 2 enfants - Musée seulement
45 $

Entrée famille (2 adultes, 2 enfants de 5 à 17 ans) au Musée POP - visite de toutes les expositions à l'affiche (n'inclut pas la visite de la Vieille prison)
Taxes incluses

Famille 4 - 2 adultes, 2 enfants - Musée et Vieille prison
70 $

Entrée famille (2 adultes, 2 enfants de 8 à 17 ans) - Valide pour la visite des expositions du Musée et la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières (visite de la prison réservée aux 8 ans et plus)
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison

Famille 4 - 2 adultes, 2 enfants - Vieille prison seulement
51 $

Entrée famille (2 adultes, 2 enfants de 8 à 17 ans) - Valide pour la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières (visite de la prison réservée aux 8 ans et plus) Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison

Famille 3a - 2 adultes, 1 enfant - Musée seulement
39 $

Entrée famille (2 adultes, 1 enfant de 5 à 17 ans) au Musée POP - visite de toutes les expositions à l'affiche (n'inclut pas la visite de la Vieille prison)
Taxes incluses

Famille 3a - 2 adultes, 1 enfant - Musée et Vieille prison
56 $

Entrée famille (2 adultes, 1 enfant de 8 à 17 ans) - Valide pour la visite des expositions du Musée et la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières (visite de la prison réservée aux 8 ans et plus)
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison

Famille 3a - 2 adultes, 1 enfant - Vieille prison seulement
47 $

Entrée famille (2 adultes, 1 enfant de 8 à 17 ans) - Valide pour la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières (visite de la prison réservée aux 8 ans et plus)
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison

Famille 3b - 1 adulte, 2 enfants - Musée seulement
30 $

Entrée famille (1 adulte, 2 enfants de 5 à 17 ans) au Musée POP - visite de toutes les expositions à l'affiche (n'inclut pas la visite de la Vieille prison)
Taxes incluses

Famille 3b - 1 adulte, 2 enfants - Musée et Vieille prison
47 $

Entrée famille (1 adulte, 2 enfants de 8 à 17 ans) - Valide pour la visite des expositions du Musée et la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières (visite de la prison réservée aux 8 ans et plus)
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison

Famille 3b - 1 adulte, 2 enfants - Vieille prison seulement
35 $

Entrée famille (1 adulte, 2 enfants de 8 à 17 ans) - Valide pour la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières (visite de la prison réservée aux 8 ans et plus)
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison

Famille 2 - 1 adulte, 1 enfant (5 à 17 ans) Musée seulement
23 $

Entrée famille (1 adulte, 1 enfant de 5 à 17 ans) au Musée POP - visite de toutes les expositions à l'affiche (n'inclut pas la visite de la Vieille prison)
Taxes incluses

Famille 2 - 1 adulte, 1 enfant (8 à 17 ans) Musée et Prison
34 $

Entrée famille (1 adulte, 1 enfant de 8 à 17 ans) - Valide pour la visite des expositions du Musée et la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières (visite de la prison réservée aux 8 ans et plus)
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison

Famille 2 - 1 adulte, 1 enfant (8 à 17 ans) Prison seulement
26 $

Entrée famille (1 adulte, 1 enfant de 8 à 17 ans) - Valide pour la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières (visite de la prison réservée aux 8 ans et plus)
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison

Aîné(e) - Musée seulement
17 $

Entrée aîné(e) au Musée POP - visite de toutes les expositions à l'affiche (n'inclut pas la visite de la Vieille prison)
Présentation d'une carte d'identité à l'accueil
Taxes incluses

Aîné(e) - Musée et Vieille prison
28 $

Entrée aîné(e) - Valide pour la visite des expositions du Musée et la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières
Présentation d'une carte d'identité à l'accueil
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison

Aîné(e) - Vieille prison seulement
21 $

Entrée aîné(e) - Valide pour la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières
Présentation d'une carte d'identité à l'accueil
Taxes incluses
Réservation obligatoire

Étudiant(e) - Musée seulement
15 $

Entrée Étudiant(e) au Musée POP - visite de toutes les expositions à l'affiche (n'inclut pas la visite de la Vieille prison)
Présentation d'une carte étudiante à l'accueil
Taxes incluses

Étudiant(e) - Musée et Vieille prison
23 $

Entrée Étudiant(e) - Valide pour la visite des expositions du Musée et la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières
Présentation d'une carte étudiante à l'accueil
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison

Étudiant(e) - Vieille prison seulement
18 $

Entrée Étudiant(e) - Valide pour la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières
Présentation d'une carte étudiante à l'accueil
Taxes incluses
Réservation obligatoire

Enfant supplémentaire 5 à 17 ans - Musée seulement
11 $

Entrée Enfant 5 à 17 ans au Musée POP - visite de toutes les expositions à l'affiche (n'inclut pas la visite de la Vieille prison) avec tarif famille
Taxes incluses

Enfant supplémentaire 8 à 17 ans - Musée et Vieille prison
15 $

Entrée Enfant supplémentaire 8 à 17 ans - Valide pour la visite des expositions du Musée et la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières avec tarif famille
Taxes incluses
Réservation obligatoire pour la visite de la prison

Enfant supplémentaire 8 à 17 ans - Vieille prison seulement
12 $

Entrée Enfant 8 à 17 ans - Valide pour la visite guidée de la Vieille prison de Trois-Rivières avec tarif famille
Taxes incluses
Réservation obligatoire

